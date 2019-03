Luis Enrique: "Contra el Atlético solo hay tres puntos en juego"

Pese a que el Barcelona puede alcanzar provisionalmente el liderato si gana en el Calderón y el Real Madrid no hace lo propio en El Madrigal, el entrenador del conjunto azulgrana, Luis Enrique Martínez, ha preferido restar trascendencia a lo que pueda pasar esta jornada en la LaLiga. "No es una jornada clave, para nada. Puede ser especial, por los enfrentamientos directos, pero no será clave. Se pueden perder puntos en cualquier jornada. Solo hay tres puntos en juego contra el Atlético.", ha declarado.

Barça y Atlético vuelven a verse las caras pocas semanas después de enfrentarse en las semifinales de la Copa del Rey, donde los catalanes avanzaron hasta la ronda final tras ganar en el Calderón (1-2) y sufrir en el Camp Nou (1-1). Pero para Luis Enrique estos dos últimos precedentes no servirán de referencia: "Creo que este partido de Liga será diferente a lo que sucedido en los dos partidos de Copa".

El preparador asturiano ha destacado que esta es la primera vez, en 2017, que disputarán un partido por semana. "Es nuestra primera semana larga, lo que indica el calendario tan bestia que hemos tenido. Eso es evidente que pasa factura".

El técnico del Barcelona ha reconocido que les está "costando" alcanzar su mejor versión en este curso, pero ha negado que la goleada en el Parque de los Príncipes contra el PSG (4-0) y el mal partido, en el Camp Nou, frente al Leganés (2-1), haya dividido el vestuario. "El vestuario, desde que yo he llegado al equipo, siempre ha estado unido. Más contento cuando las cosas van mejor y menos cuando las cosas no van tan bien", ha dicho el técnico barcelonista, que tenía uno de esos días en los que se le notaba que no le apetecía hablar con la prensa.

Durante esta semana, jugadores como Gerard Piqué o Jordi Alba han salido en defensa del entrenador, pero él asegura vivir ajeno a cualquier tipo de polémica. "No he escuchado ninguna declaración, como tengo por norma", ha vuelto a contestar de forma escueta.

El mismo tono seco ha utilizado a la hora de responder qué es lo que le gustaría copiar del Atlético, su rival: "Es un equipo muy capaz, preparado, muy profesional, de alto nivel. Pero no tengo que importar nada de otro equipo. Me gusta el mío tal como es", ha sentenciado.

La lista de los 18 convocados es la siguiente: Ter Stegen, Cillessen, Piqué, Rakitic, Sergio, Denis Suárez, A.Iniesta, Suárez, Messi, Neymar Jr, Rafinha, Alcácer, Jordi Alba, Digne, Sergi Roberto, André Gomes, Umtiti y Mathieu