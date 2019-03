Luis Enrique: "El Atlético sigue apretando y no falla, hay Liga"

El entrenador del FC Barcelona, Luis Enrique Martínez, ha asegurado este miércoles que "hay liga" tras el triunfo un Atlético de Madrid que "sigue apretando y uno fallo" contra la Real Sociedad que deja a los 'colchoneros' provisionalmente a 5 puntos de su equipo antes de medirse a un Rayo Vallecano "digno de elogio" y ante el que le da igual perder la posesión.

"Que el Atlético gane tensiona de la misma manera, con el sistema de 3 puntos cualquier despiste se paga caro y se recupera rápido la diferencia. El Atlético sigue apretando y no falla, hay Liga. No hemos dicho nosotros lo contrario en ningún momento y quedan muchos puntos", avisó Luis Enrique en rueda de prensa.

Además, visitarán a un Rayo Vallecano contra el que tienen buenos resultados últimamente, pero que siempre propone partidos "complicados". "No dan un balón fácil ni por perdido, son partidos siempre incómodos independientemente del resultado que se dé", apuntó.

También será importante la lucha por la posesión, aunque el asturiano da prioridad a ganar. "Generamos nuestro juego con la posesión de balón y crear ocasiones con la posesión, pero al final es algo secundario, es un medio para conseguir un fin y me preocupa cero perder la posesión, me preocuparía perder el partido", se sinceró.

"El juego de posesión es clave en nuestra idea de juego. Eso no significa que contra el Rayo, que va a jugar uno contra uno en todo el campo y sin dejar tranquilidad, pasa a ser secundario y lo prioritario es ganar el partido", reiteró en este sentido.

En plena lucha por evitar el descenso, el conjunto franjirrojo se juega cada vez más y eso les puede hacer más peligrosos. "Este año no hay todavía ningún equipo que se vea claramente que va a tener problemas para poder salvarse, hay muchos equipos implicados que muestran una imagen buena al jugar a fútbol. Está más que abierto el descenso y hará que haya resultados que no se esperen", avisó.

Y, de este Rayo, cree que se pueden aprender "muchas cosas". "Siempre se puede aprender de cualquier equipo. Lo que me gusta del Rayo de Jémez es el amor que tiene al ataque y complicar la vida al rival lo más lejos de su portería. Es algo que comparto", apuntó.

"Como jugador era un defensa a la antigua y como entrenador comparto su filosofía, me hubiera gustado tener un entrenador así. Siempre admiro y valoro los entrenadores de perfil ofensivo, me identifico mucho con ellos. El Rayo era un equipo al que todos relacionábamos con un fútbol tosco. Lo de Paco Jémez tiene mucho mérito, es digno de elogio", recalcó al respecto.

Sin problemas en el vestuario

Por otro lado, Luis Enrique aseguró que no hay problema alguno en su vestuario, aunque no quiso entrar a valorar si puede haberlos en el del Real Madrid tras la derrota en el derbi madrileño y las declaraciones de Cristiano Ronaldo quejándose del nivel de sus compañeros. "Preocupaciones no tengo más allá de ayudar a mis jugadores a preparar el partido de la mejor manera", argumentó.

"El nuestro es un grupo único y diferente. El día a día es muy fácil, la convivencia perfecta y solo disfrutamos de una profesión tan magnífica como es el fútbol. Valoro el gran vestuario que tengo, es un grupo único y diferente. De los demás vestuarios no me atrevo a opinar porque no sería ni justo", ahondó.