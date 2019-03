Luis Enrique: "Aquí la prensa no desestabiliza, qué va"

A la AFA y a nosotros lo que nos preocupa es que Messi se recupere al 100%

Tras dos semanas de silencio, Luis Enrique volvió a comparecer en rueda de prensa y una vez más tiró de ironía para responder a los periodistas. El técnico asturiano no quiso entrar en polémicas y aseguró estar "contentísimo" con la prensa de Barcelona al ser preguntado por las declaraciones previas de Benítez.

El entrenador del Real Madrid había asegurado minutos antes que parte de la prensa trataba de desestabilizar al equipo. Luis enrique fue claro al ser cuestionado sobre si pasaba lo mismo en Barcelona: "Aquí no, qué va. Estoy contentísimo con la prensa".

En otro orden de cosas, Luis Enrique afirmó que le gustaría "mucho" ser seleccionador nacional.

La recuperación de Leo Messi fue otro de los temas que se trataron en la rueda de prensa. Luis Enrique aseguró que no tiene constancia de posibles presiones de la AFA para que Messi juegue con Argentina a mediados de noviembre.

"No tengo constancia de que esos rumores sean reales. A la AFA y a nosotros lo que nos preocupa es que se recupere al 100%. Estoy pendiente de que se recupera bien, al igual que cualquier culé. La clave no es que llegue a uno u otro partido sino que se recupera bien", explicó Luis Enrique.

Justo este viernes se cumplen once años del debut en Liga del argentino. Luis Enrique aseguró que no guarda ningún recuerdo en particular de la trayectoria de Leo en Liga: "No guardo muchos recuerdos. Ha habido goles increíbles, pero en general me quedo con la satisfacción de tener a un jugador como Messi en el Barcelona y lo que queda. Hay unas ganas ya de que vuelva y poder disfrutarlo".

Por último, Luis Enrique restó importancia a las informaciones que aseguraban que el Santos había pedido una inhabilitación de seis meses para Neymar.

"Venga o seis años. Tira largo y así ya. Total a la hora de pedir", zanjó Luis Enrique.