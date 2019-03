Luis Enrique: "¿20 años en el Barça? En mi caso lo veo imposible"

Luis Enrique, entrenador del FC Barcelona, descartó la posibilida de estar 20 años en el Barcelona, al ser preguntado por si veía posible pasar el mismo tiempo al frente del Barça que el que Wenger ha pasado en el banquillo del Arsenal.

"No lo sé. Aquí 20 años no creo que haya estado nadie. Wenger tiene un nivel fuera de toda duda y sólo los elegidos pueden psar tanto tiempo. En mi caso lo veo imposible", indicó Luis Enrique.

El entrenador asturiano no quiso entrar a valorar las posibilidades del Real Madrid en la Champions: "No tengo por norma hablar de los rivales y menos del eterno rival".

Pese al buen resultado cosechado en el partido de ida, Luis Enrique aseguró que no se fía del Arsenal y que pese a que "el resultado es muy bueno, no cambia nuestro planteamiento".

"Sigue siendo una eliminatoria abierta y debemos hacer un gran partido para superarla Nuestro planteamiento no cambia nada. El objetivo es ganar y ser mejores que el Arsenal", indicó Luis Enrique.

Luis Enrique negó que pueda existir relajación entre sus jugadores por el 0-2 de la ida y advirtió sobre los peligros del partido de vuelta.

"El Arsenal es un equipo muy directo. No necesita elaborar para ser profundo. Tiene buen juego aéreo. Lo resolvimos bien en el primer partido, pero lo volverán a intentar", explicó Luis Enrique.

El asturiano volvió a ser preguntado por los penaltis y los fallos de los lanzadores. Pero para Luis Enrique no hay ningún problema: "No deja de ser algo anecdótico. No supone ningún problema y seguro que marcarán de penalti cuando tengan la oportunidad".

Por último, Luis Enrique bromeó sobre la anécdota de la mañana, el episodio con tres niños que se han colado en el entrenamiento del equipo.

"No me preocupa. Ha sido algo anecdótico. Es algo inofensivo. Lo que me preocupa es que esos niños no hayan ido al colegio. Ha sido la anécdota del día", concluyó Luis Enrique.