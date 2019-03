Lucas Vázquez: "Si el Real Madrid está a su nivel, ganará la Champions"

El jugador del Real Madrid Lucas Vázquez ha asegurado que si el conjunto blanco está a su "nivel" ganará la final de Milán este sábado ante el Atlético de Madrid además de calificar como un "honor" poder representar a la cantera merengue en el partido más decisivo de la temporada.

"Tenemos que hacer un partido completo y aprovechar las ocasiones que tengamos. Ellos son muy buenos defensivamente pero ya nos conocemos y si estamos a nuestro nivel ganaremos", dijo Lucas Vázquez en una conversación con el exjugador brasileño Roberto Carlos facilitada por 'Mahou Cinco Estrellas'.

"Hay muchas ganas de que llegue ya el partido, lo estamos preparando con alegría e ilusión y con ganas de ganar. Cuanto menos pienses en la importancia del partido menos presión vas a tener", manifestó el nuevo internacional con la selección española.

Se rinde a Zidane

Preguntado por su técnico, Zinedine Zidane, explicó que "es un placer entrenar con él". "Le vemos como el gran futbolista que fue y se puede aprender de él día a día. Además es un entrenador moderno porque la mayoría de ejercicios son con balón. Se nota que sabe lo que le gusta al jugador y quiere que el futbolista disfrute como él lo hizo", dijo.

Por último, Lucas Vázquez destacó la importancia de que la cantera madridista tenga su recompensa en Milán. "Es un honor el representar a la cantera en el Real Madrid en una final de 'Champions', lo más grande que hay a nivel de club. Estoy muy contento por ello. Cuando llegué los compañeros me ayudaron mucho, estoy muy agradecido a ellos. Me trataron muy bien y me cuidaron", finalizó.