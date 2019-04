Lopetegui: "El Real Madrid construyó su triunfo en la primera parte del derbi"

Julen Lopetegui, seleccionador nacional, declaró que "el Madrid construyó el triunfo en la primera parte del derbi" y aseguró que el madridista Isco Alarcón hizo "un buen partido". Lopetegui, que apoyó con su presencia la V Carrera por la diabetes que se disputó en Madrid en el Paseo de Camoens, afirmó también que "aunque el juego se equilibró un poco en el derbi en la segunda parte, con el 0-2 se decantó definitivamente".

Preguntado por la actuación de Isco Alarcón, uno de los destacados del derbi, el seleccionador fue claro. "Hizo un muy buen partido. Me alegro cuando un jugador de la Selección sale y lo hace bien, pero no sólo en el caso de Isco. En el derbi también estuvieron muy bien Nacho, Lucas, Gabi o Koke. Me alegra que los jugadores españoles jueguen y jueguen bien", finalizó.