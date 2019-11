La llamada de Reyes a su mujer que nunca llegó: "Acababa de hablar con él"

Noelia López, viuda de José Antonio Reyes, ha roto su silencio en Telecinco para reconocer que está intentando "buscar una salida" por sus hijas. Ha recordado a su marido, fallecido el pasado 1 de junio en un accidente de tráfico: "Era muy risueño, muy bromista... Le decíamos cariñosamente que era 'el de las sorpresas'".

López ha repasado entalmente cómo fue el fatídico 1 de junio cuando murió Reyes: "Cuando me dieron la noticia no me lo creía porque acababa de hablar con él y me dijo que se iba a subir al autobús a las 11:30h, que iba a viajar a Cádiz y estaba esperando una videollamada. Al ver que no llegaba me enteré de lo que había pasado", recuerda.

La viuda de José Antonio Reyes aún sigue intentando superar su muerte: "Intento buscar una salida por mis niñas, seguir adelante como cualquier mujer en mi situación que tiene hijos. Sigo recordando a José de la mejor manera posible. El tiempo ya hará que el dolor se transforme en otra cosa".

Noelia López también compartió la estafa que una persona estaba llevando a cabo a través de una falsa cuenta de Instagram, en la que pedía fondos para "ayudar" a la familia después del accidente: "Jamás hubiese pedido ayuda y mucho menos de esta manera", expone.