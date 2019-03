El Barça afianza más su liderato tras derrotar al Eibar en Ipurúa

Un partido menos y tres puntos más. Tres puntos más y un partido menos para levantar otro título. Otra Liga más. Otro entorchado a un equipo que parece ser imparable. Que es imparable en cuanto los tres de arriba se ponen a combinar. No estaba Neymar en Ipurúa, pero ni falta que hizo, pues el tridente de Luis Enrique ante el Eibar se bastó para derrotar a los armeros por 0-4 con un gol de Munir, otro de Luis Suárez y dos más de Lionel Messi. El Barcelona ya huele a campeón.

Huele a lo lejos a campeón, pues ni tan siquiera necesitó tirar de su mejor repertorio, sobre todo en la primera parte, para superar a un cuadro local que dio una muy buena imagen. Que plantó cara, pero que no pudo. Que no pudo porque entre lo que ellos le hacen, o le intentan hacer, uno al Barça, el Barça te hace cuatro. Los azulgranas, el Eibar en esta ocasión, tuvieron ocasiones y alguna bastante clara para anotar, además de un penalti de Alves a Escalante que Undiano no apreció como tal.

Por aquel entonces el Barcelona ya vencía 0-1, gracias a un tanto de Munir después de una buena cabalgada de Luis Suárez por la derecha. El internacional español tan solo tuvo que poner la bota tras el pase de la muerte del charrúa, que asiste tan bien como marca en una temporada que le está consagrando como el mejor '9' de la actualidad. El 0-2 llegó gracias al de siempre. Messi, cuando peor parecían estar los catalanes con alguna que otra laguna defensiva, cogió el cuero en mitad de cancha y corrió hasta que tuvo clara opción de disparo. Riesgo fue una mera estatua.

Messi y Suárez culminan la goleada

No era el partido más excelso del Barça en cuanto a juego y seguridad en su fútbol, pero lo que tenían que hacer lo hicieron con la solvencia de un equipo campeón. Lo continuaron haciendo tras el paso por vestuarios, con un Eibar algo más cansado y agotado, y a buen seguro golpeado en su ánimo y moral con el 0-2. Ante eso, y sin demasiado sudor, el Barcelona tenía vía libre para la victoria y para la goleada.

Undiano sí apreció penalti en una mano de Ramis en el área cuando se lanzó al césped para cortar un pase. Messi se encargó de lanzar desde los once metros, y con un disparo bastante mejorable (iba al centro y sin fuerza), batió a Riesgo para hacer el 0-3. Pero aún quedaba por anotar un miembro del tridente dispuesto por Luis Enrique en Ipurúa.

Y lo hizo con un señor gol. Luis Suárez pareció fallar en su control pero se rehizo como solo puede rehacerse un jugador que tiene el arco rival entre ceja y ceja. Caño a un rival en el área grande y disparo colocado imposible para Asier Riesgo. Goleada, clara, sin demasiado esfuerzo ante un rival que se llevó mayor castigo del que pudo merecerse atendiendo a su buen hacer en la primera parte. Un gol armero no habría extrañado a nadie.

Liga encaminada

Como tampoco extraña que el Barcelona siga arriba en la clasificación con cada vez menos encuentros por disputarse. Los de Luis Enrique saborean ya su segunda Liga consecutiva y cuanto antes la logren antes podrán dedicarse al objetivo de reeditar la Champions League de la pasada temporada. El triplete también es posible en 2016.