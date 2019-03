Leo Messi: "No me interesan los récords, prefiero ganar algo con Argentina"

Lionel Messi, delantero del Barcelona y capitán del seleccionado argentino, dijo que todo lo que se pierde con la Albiceleste lo "angustia" y sostuvo que Argentina había hecho "méritos" para ganar el Mundial de Brasil 2014 y la Copa América de 2015.

"Todo lo que se pierde con la selección me angustia, porque sé que deberíamos haber ganado. En el Mundial y en la Copa América hicimos méritos para eso", dijo Messi en una entrevista publicada en la edición de marzo de la revista argentina El Gráfico. "No me interesan los récords. Yo prefiero ganar algo con Argentina, aunque sea con un gol en contra (autogol)", agregó.

No le afectan las críticas

El delantero del Barcelona dijo que "el acercamiento" que tiene con el brasileño Neymar y el uruguayo Luis Suárez, sus compañeros de equipo, "quizá" se debe a que los tres son latinos. "Tratamos de trabajar para el equipo y está bueno que todos nos sintamos importantes. La confianza es lo mejor para eso", explicó.

El capitán argentino dijo que no le preocupan las críticas que recibe de "cierto sector de la prensa" y sostuvo que a veces "el fanatismo supera al periodista". Messi dijo que con Cristiano Ronaldo, delantero del Real Madrid, son solo "rivales de juego".

"Somos profesionales que defendemos a nuestros equipos. Nunca hubo más que respeto", afirmó. Sobre la posibilidad de jugar en algún equipo argentino dijo que es algo que "tiene pendiente". "No sé cuándo, pero es una posibilidad. Es algo que me gustaría poder hacer", concluyó.