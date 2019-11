Lenglet: "Cuando voy a un restaurante si quiero un plato de 40 o de 100 euros no miro el precio"

El central del FC Barcelona Lenglet ha hablado sobre su situación en el Barça y cómo fue su llegada al club azulgrana. El jugador ha asegurado que su entorno actual es muy bueno aunque tiene claro cuál es el valor del dinero. "Por supuesto, me gano muy bien la vida. Cuando voy al restaurante, si quiero un plato de 40 o de 100 euros no miro el precio. Me permito algunas cosas", explica.

A pesar de mostrar los caprichos que se da en algunas ocasiones, en lo que a coches se refiere el futbolista ha confesado que no se compraría un Ferrari. "Comprar un Ferrari, no. Es agradable, pero sigue siendo un automóvil y no me atrae más que eso", explica.

Sobre la situación de Griezmann

El francés ha aprovechado la entrevista para L'Est Republicain para hablar sobre la situación de su compañero Antoine Griezmann. El futbolista ha asegurado que no es fácil integrarse a un club como el Barça pero que con tiempo de adaptación llegará a conseguirlo sin problema.

"A Antoine le pasa lo mismo que me ocurrió a mí. El diálogo llega poco a poco. Messi tiene un núcleo muy fuerte a su alrededor, se lleva muy bien con Luis Suárez, pero es muy abierto y el contacto con el tiempo llega", ha apuntado.