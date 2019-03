Lendorio se acoge a su derecho de no declarar y a la nulidad de sus actos

Augusto César Lendoiro, expresidente del Deportivo, se ha acogido a su derecho a no declarar y ha pedido la nulidad de las actuaciones que ha emprendido el juzgado de instrucción número 3 de A Coruña respecto a la denuncia de dos accionistas del club por presuntos delitos societarios que habría podido cometer en los últimos años que estuvo al frente del equipo.

El dirigente acudió al Juzgado en calidad de imputado por la jueza Elena Rodríguez Molpeceres, que tomó la decisión de citarle a la vista de las actuaciones y la pericial que había presentado el economista Iker Aldea, quien prestó declaración la semana pasada. Lendoiro se acogió a su derecho a no declarar a la espera de que la Audiencia Provincial se pronuncie sobre el incidente de nulidad que presentó su defensa al no haberle sido permitido participar en el proceso de instrucción desde que se abrió la causa y se hubieran practicado pruebas periciales y declaraciones antes de su imputación.

La denuncia contra el Consejo de Administración del Deportivo que presidía Lendoiro por supuestos delitos societarios parte de dos accionistas, uno de ellos, Jorge Borrajo, auditor de cuentas de profesión, que la década pasada formó parte de la Plataforma por un Deportivo Transparente y Permanente. Borrajo puso en conocimiento del juzgado una serie de irregularidades que presuntamente detectaron y que ellos consideran que podrían ser constitutivas de los ilícitos penales continuados descritos en los artículos 290, 291, 292 y 293 del Código Penal español, que hacen referencia, entre otros delitos, a la falsificación de cuentas.

Lendoiro estaba citado a las 09.30 horas y entró en la sala de vistas minutos antes de las 10 para explicar que no iba a declarar a la espera de la Audiencia Provincial resuelva el incidente que ha presentado su defensa. "He comparecido y estoy a disposición de colaborar en todo momento con la administración de justicia pero mis abogados me han dicho que no es el momento procesal para declarar porque está pendiente un incidente y por lo tanto no es oportuno hacer ningún tipo de declaración", comentó el expresidente del Deportivo a los periodistas a su salida del Juzgado. Lendoiro indicó que "habrá muchísimos momentos" para prestar declaración y se brindó a hacerlo "cuantas veces sea necesario".

El abogado de la acusación, Rafael Arangüena, confirmó a los periodistas que Lendoiro "se ha acogido a ese derecho a no declarar" y advirtió de que está pendiente de que "continúe la investigación con más declaraciones testificales y la posibilidad de que se amplíe el elenco de imputados". "Esto no se dirige solo contra Lendoiro, sino contra los consejeros que pudieran incurrir en ilícito penal", recordó el letrado. En su opinión, la táctica de la defensa del exdirigente del Deportivo es "colocar palos en las ruedas" y recurrir a defectos "formales" para evitar "entrar en el fondo del asunto". "Está esperando a ver si la Audiencia Provincial anula la causa. Si la defensa acaba de personarse en el proceso, se pueden repetir las dos o tres declaraciones que hubo hasta la fecha. Él está esperando a ver si le salva por la campana la Audiencia", indicó Arangüena, quien consideró que el derecho de Lendoiro a defenderse está "perfectamente salvaguardado". "La instrucción está recién empezada aunque llevemos tiempo. Las periciales y las declaraciones de los técnicos están siendo claras, la documentación habla por sí sola. Refutar todo eso va a ser complejo, pero está en su derecho el señor Lendoiro a hacerlo y, como toda la ciudad, también en el Juzgado esperamos sus explicaciones", añadió.

El abogado de los denunciantes considera que hay "indicios racionales de criminalidad más que sobrados en este momento procesal, al menos para estar en un plenario". "A esas alturas poca gente en A Coruña duda de que ha habido algún tipo de inteligencia calculada destinada a conseguir una serie de cuentas que se ha objetivado después que no se corresponden con la realidad. Que hay anomalías está claro, y que no son casuales, que no se hacen por error lo han dicho los peritos. El por qué, que cada uno haga cábalas", apuntó. En la causa también se ha personado el RC Deportivo, cuyo abogado, Óscar Rama, no ha querido hacer declaraciones a los periodistas a su salida del Juzgado y simplemente ha recordado que se trata de "un asunto patrimonialmente muy relevante para el club".

En este proceso, además de la comparecencia del economista Iker Aldea, han declarado, entre otros, los que fueran administradores concursales del club, Francisco Prada y Julio Fernández Maestre, y el exadministrador de algunas filiales del Deportivo, Pablo Pereiro, que sigue en el club.