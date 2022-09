El legendario Rolando Uríos vuelve a competir en balonmano 13 años después: "Estoy al 60% de mi nivel"

Rolando Uríos se retiró hace 13 años siendo uno de los mejores pivotes de la historia del balonmano y además fue fundamental para que España ganase el Mundial en 2005. Este domingo ha vuelto a la pista con 51 años.

Le sale de manera natural lo de ganar la posición y lanzar y ahora comparte su experiencia con un vestuario lleno de chavales que podrían ser perfectamente sus hijos, todos y cada uno de ellos le admiran por todo lo que ha dado a nuestro balonmano.

Jugará en un equipo de Segunda División

Rolando Uríos lo ganó prácticamente todo en su carrera (Campeón de Champions y del Mundial de 2005), normal que en el Alarcos Ciudad Real de Segunda División estén encantados con su vuelta aunque sea a los 51 años: "Entrenarle es un lujo, un privilegio y un honor", dice Isidre Pérez, técnico del Alarcos Ciudad Real.

Eso sí, nadie contaba con su regreso al balonmano: "No me esperaba volver a jugar", y ha ocurrido porque primero le pidieron que fuera a entrenar y al final le convencieron: "He decidido dar este paso y ya no hay vuelta atrás", explica.

Aún así no espera que sea por toda la temporada: "Seguramente compita hasta mitad de temporada", y en ese tiempo uno de los mejores pivotes de la historia podrá enseñar a los más jóvenes, como a Jorge, que tenía 2 años cuando Uríos se retiró: "Impone, impone respeto", dice el chico.

"Estoy a un 60% de mi nivel"

Él mismo insiste en que no está a su mejor nivel: "Estaré a un 60% de mi nivel", y su familia estará muy pendiente de sus partidos: "Mis hijos me dicen que tenga cuidado, que con 51 años... el balonmano es un deporte muy fuerte", concluye. Sea como sea, la vuelta de Rolando Uríos es una gran noticia.