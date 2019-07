Joao Félix, delantero portugués fichado por el Atlético de Madrid, comentó en sus primeras declaraciones difundidas por el club que vino al equipo rojiblanco porque era "el que más" le "gustaba" y "el que puso las mejores condiciones", añadiendo que esperaba "ser una estrella en el Atlético".

El jugador, que será presentado este lunes 8 de julio, a partir de las 13.00 horas, en el auditorio del Wanda Metropolitano, dijo que estaba "muy contento. Cualquier jugador quiere jugar en los mejores equipos del mundo. El Atlético es uno de ellos".

La elección fue porque era "el que más" le "gustaba y el que puso las mejores condiciones para que fuera". "Tuve esa oportunidad, surgió así y estoy aquí para dar lo mejor de mí. Es un equipo que he seguido mucho en la Liga española. Incluso le he visto ganar el campeonato, la Liga Europa.

Sobre el Cholo

Vi las dos finales que acabaron por no ganar. He seguido siempre la Liga española, incluyendo al Atleti", comentó Joao Félix. El delantero también habló de su entrenador, del 'Cholo' Simeone. "Simeone es un entrenador que transmite mucha garra al equipo, mucha motivación, igual que hacía como jugador.

Nos ayuda mucho, demostrando talento y además ayudando dentro del campo", apuntó. "Ya ha tenido varios jugadores portugueses, varios grandes jugadores portugueses. Y en mi caso quiero hacerlo igual o mejor que los que han estado aquí", siguió.

Juventud y madurez

El reto que tiene por delante un jugador de tan solo 19 años es importante. "Espero encararlo de la mejor forma para que me vaya bien. Pensar en positivo, trabajar para hacer una gran temporada y ser una estrella aquí en el Atlético de Madrid", comentó.

"La edad tiene influencia en algunas cosas, pero tengo la madurez necesaria para afrontar esta situación. Ya sé lo que es estar en un equipo principal. Todos dicen que tengo 19 años pero no lo parece y me identifico con eso y no creo que vaya a ser un problema", añadió.

La afición

Por lo que respecta a la afición, el delantero dijo sentirse tranquilo y respaldado. "Sé que los aficionados están siempre para apoyar al equipo y a los jugadores. Y que los jugadores se sienten bien dentro y fuera del campo con el cariño de los aficionados. Espero conquistar a la afición", expresó.

Sobre lo que puede aportar al equipo, Joao Felix prefirió ser prudente. "Números no prometo, eso nunca se promete, pero prometo dar todo por el equipo, hacerlo lo mejor posible, intentar hacer todo lo que pueda y después veremos cómo van las cosas", afirmó.

"Siempre que se cambia de lugar, de equipo, hay nuevos desafíos, nuevas situaciones diferentes, unas más fáciles y unas más difíciles, pero toca lidiar con eso y corresponder de la misma manera".

Joao Félix finalizó sus primera declaraciones con un enfático "¡Aupa Atleti!".