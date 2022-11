Laporta: "Seguimos con problemas de 'fair play' por culpa de la eliminación en Champions"

La 'primera parte' de la temporada ya ha terminado y el Barça puede sacar dos conclusiones muy claras: el fracaso en Champions (eliminación en fase de grupos) ha sido un jarro de agua fría pero el liderato en Liga mantiene con esperanzas a todo el club después de años muy complicados.

Joan Laporta, presidente culé, ha concedido una entrevista al diario 'Sport' justo en la previa del Mundial de Qatar y ha aprovechado para tocar todos los temas posibles: Messi, Piqué, Liga, Superliga, KO en Champions...

"Tenemos opciones de ganar la Liga, es el objetivo"

Lo dicho, el Barça se irá a la cita mundialista como líder liguero, aventaja en dos puntos al Madrid y hasta Navidad la cosa no cambiará: "Insisto, el objetivo es la Liga y esperamos que sigamos por el buen camino, estamos haciendo unos números muy importantes. Podemos luchar con posibilidades de ganar el título", explicó el presidente azulgrana, que aprovechó para reafirmar y alabar la tarea de Xavi: "Estamos muy orgullosos del entrenador que tenemos".

Prácticamente nadie duda de que la incorporación de Robert Lewandowski ha sido capital para que este Barça aspire a algo grande este año: "Ha sido fundamental para que este equipo tenga empaque de equipo campeón", el polaco es pichichi de la Liga con 13 goles y 4 asistencias en 14 partidos.

"Estamos con problemas de fairplay por el KO en Champions"

Otro de los objetivos del Barça, a priori, era seguir confeccionando la plantilla en el mercado invernal, algo que Laporta no lo ve tan fácil: "Para fichar en invierno tendríamos que incorporar jugadores que mejoraran lo que tenemos y no es fácil, hay que tener en cuenta que seguimos con problemas de fair play por culpa de la eliminación de la Champions, que nos ha reducido los ingresos presupuestados y LaLiga ya nos ha avisado que tendremos menos capacidad para fichar", detalló el abogado catalán.

Como no, la siempre polémica Superliga estuvo sobre la mesa y Laporta lanzó un capote a Florentino y volvió a 'venderla': "Es una gran oportunidad. Lo que pretende la Superliga es mejorar el fútbol. De entrada, para los clubes fundadores hay un bonus inicial de 1.000 millones de euros. Y por temporada podríamos conseguir en esta competición unos 300 millones anuales", explicó.

"Para los clubes fundadores de la Superliga hay un bonus inicial de 1.000 millones de euros"

El tema de Messi es una constante siempre que Laporta habla con los medios, pero esta vez pasó de puntillas: "Permitidme que no hable de él, juega en otro equipo y no quiero entrar en declaraciones que no nos beneficien, esta siempre será su casa y ha sido el más grande en la historia del club", zanjó el directivo.

"Xavi no contaba con Piqué"

¿La salida de Gerard Piqué? "Obviamente ha sido un tema deportivo, si fuera titular no se habría ido. Xavi ha sido muy honesto con él. Desde el primero momento el técnico le dijo que no contaba con él y yo también comenté con él su situación", concluyó el presidente del Barcelona.