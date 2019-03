Lanzan una campaña para aplaudir a Piqué en Logroño

La Selección visita este viernes Logroño para disputar el penúltimo partido de clasificación para la Eurocopa 2016. El rival será Luxemburgo y una vez más Piqué volverá a ser el centro de muchos de los focos.

Los últimos pitos que ha recibido el central catalán con la Selección han llevado al Diario de la Rioja a promover una campaña en las redes sociales para que no se pite a Piqué.

La campaña con la etiqueta #AplaudamosaPique tiene como objetivo que "Logroño sea la primera ciudad en la que la selección española vuelva a ser lo que siempre ha sido, el equipo de todos y donde todo el mundo apoye sin ambages a la selección y a todos los jugadores que representan a España"

Esta campaña tiene su origen en un articulo de Pío García, periodista del medio riojano, en la que anima al público a aplaudir a Piqué y evitar los pitos de los últimos partidos.

"Yo no le pitaré. Más aún: le aplaudiré con ganas. En primer lugar, porque es un jugador español, un jugador de mi equipo. Y en segundo término porque no veo razón alguna para reprocharle nada", argumenta Pío García.

"No sé cómo piensa Piqué ni me importa. Es un magnífico defensa central y el viernes jugará en mi equipo. Cuando toque su primer balón en Las Gaunas, le aplaudiré. Como aplaudiré a Sergio Ramos o a Isco. Allá ustedes si prefieren pitarle, pero me gustaría que Logroño diese muestra de señorío y demostrase que, en contra de lo que opinan tantos nacionalistas cerriles, en España, esta vieja y fatigada nación, cabemos todos", asegura García.

Ahora la pelota está en el tejado de los aficionados que acudirán este viernes a Las Gaunas. ¿Pitarán o aplaudirán e Gerard Piqué?