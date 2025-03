Lamine Yamal responde a Van der Vaart tras la eliminación de Países Bajos: "Pantalones bajados..."

Lamine Yamal no dudó en responder a las críticas que le dirigió Rafael van der Vaart, exjugador del Real Madrid y del Real Betis, tras la eliminación de Países Bajos a manos de España en los penaltis de la Nations League.

El neerlandés, que militó también en clubes como Ajax de Ámsterdam, Hamburgo, Tottenham o Midtjylland, había cargado contra el joven talento del Barça después del empate 2-2 en el partido de ida disputado en Róterdam.

"Son cosas en las que me fijo: veo cosas que me empiezan a molestar un poco. Pantalones un poco bajados, no esforzarse mucho, gestos un poco superficiales..."

En una intervención televisiva en NOS, Van der Vaart dijo: "Parecía que a Yamal no le sentó bien enfrentarse Jorrel Hato. Son cosas en las que me fijo: veo cosas que me empiezan a molestar un poco. Pantalones un poco bajados, no esforzarse mucho, gestos un poco superficiales...".

De hecho, Van der Vaart no se quedó ahí. El exinternacional neerlandés añadió: "Es entonces cuando pienso: si eres tan joven, deberías estar contento por cada minuto que juegas con España. No importa lo bueno que seas: a esa edad, tienes que demostrarlo cada minuto y en cada partido. Pero eso no cambia el hecho de que Hato, simplemente, lo tenía en el bolsillo".

La ironía de Lamine Yamal

Las palabras del excentrocampista llegaron hasta Yamal, que decidió responder de forma irónica y contundente a través de sus redes sociales. El joven internacional español publicó en Instagram una imagen de Van der Vaart acompañada por un mensaje cargado de ironía: "Pantalones bajados, un gol, penalti fallado y en semifinales". Y para rematar, añadió: "Hehehehehe ¡Vamos España!", celebrando el pase a la siguiente ronda y dejando claro que no le afectan las críticas externas.

De hecho, ya durante el partido Lamine Yamal no se cortó en la celebración de su gol en Mestalla, bajándose los pantalones mientras estaba acompañado de su gran amigo Nico Williams.

