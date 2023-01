LaLiga denuncia los insultos racistas a Vinícius en Valladolid

LaLiga ha presentado denuncias ante los organismos judiciales, administrativos y deportivos competentes por los insultos racistas contra Vinícius en el partido del Real Madrid contra el Valladolid en el estadio José Zorrilla.

Según informa el organismo en un comunicado emitido este martes, ha presentado "una denuncia penal por delitos de odio ante los Juzgados de Instrucción de Valladolid, acompañada de las pruebas audiovisuales recabadas en la investigación que se ha llevado a cabo a través de imágenes y sonidos publicados en fuentes abiertas".

Asimismo, LaLiga ha solicitado a los Juzgados de Instrucción de Valladolid que dé traslado de la citada denuncia a la Fiscalía de delitos de odio para que se persone en esta causa.

"Por otro lado, y como se viene haciendo desde hace varias temporadas, se ha presentado escrito de denuncia por insultos racistas ante el Comité de Competición de la RFEF y la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte, para su estudio y valoración de sanción", recordó LaLiga.

"Al final es mi culpa"

Vinicius Jr. recibió insultos racistas, según se aprecia en vídeos publicados en redes sociales, en el partido de la decimoquinta jornada disputado en el estadio de Zorrilla el pasado viernes 30. Al día siguiente, el jugador denunció el hecho acaecido cuando se retiraba del campo cuando fue sustituido.

"Los racistas siguen yendo a los estadios y viendo de cerca al club más grande del mundo y LaLiga sigue sin hacer nada...", aseguró el brasileño en su cuenta de Twitter para luego añadir: "Seguiré con la frente en alto y celebrando mis victorias y las del Madrid. Al final es MI culpa", lamentó el brasileño.

Carlo Ancelotti, por su parte, ha lamentado que el brasileño Vinícius Junior sufra actos racistas que no deberían permitirse. El técnico del Real Madrid ha exculpado a LaLiga y a cualquier organismo que pueda sancionar insultos, asegurando que el problema es más profundo y "es de la sociedad".

"El racismo es un problema de la sociedad, no de Vinícius"

"No tengo que hablar con Vinícius porque es bastante claro, no puedo hablar de un tema que para mí no tiene que existir como el racismo y la xenofobia. Es bastante claro y nos equivocamos al aplicarlo a Vinícius porque es un problema de la sociedad que no tiene que existir. La tolerancia tiene que ser cero en este sentido", denunció el italiano en rueda de prensa.

Para Ancelotti, los esfuerzos que se hagan desde la competición dirigida por Javier Tebas con sanciones duras a insultos racistas, así como otras medidas, se quedan cortos ante la realidad de un problema instalado en la educación de la sociedad: "No tiene que ser un problema de LaLiga y sanciones, es un problema general, cultural de una sociedad que para mí personalmente no tiene la educación que tiene que tener y ya está. No focalizaré este tema tan importante en Vinícius, LaLiga o sanciones, tenemos que enfocar algo más grande. El tema de racismo es muy serio, igual que la xenofobia".