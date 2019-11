La pequeña Daniela cumple por fin su sueño al salir al Bernabéu de la mano de Sergio Ramos

La imagen de Daniela llorando la pasada jornada dio la vuelta al mundo. La pequeña juega en la cantera del Madrid CFF femenino y quería salir al terreno de juego de la mano de sus ídolos, pero el destino quiso que tuviera que hacerlo con Alexia Putellas, capitana del Barcelona, lo que provocó sus lágrimas.

Unas lágrimas que protagonizaron la imagen más tierna de la jornada. "Me dijo la del Barça, me dio la mano y salí con ella y yo quería con la del Madrid y al final me 'ponieron' con la del Madrid" dijo la pequeña Daniela, que aprovechó la ocasión pera disculparse con Alexia Putellas: "Alexia perdón, te pido perdón".

Pero esta vez, por fin la pequeña cumplió su sueño. Salir al césped del Bernabéu de la mano de sus ídolos. Sergio Ramos fue quien acompañó a Daniela, cuya cara de felicidad distaba mucho de la del fin de semana pasado.