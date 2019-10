Pelayo Novo, el futbolista que se cayó desde un tercer piso de un hotel de Huesta el pasado 31 de marzo de 2018, continúa con su rehabilitación. El exjugador del Albacete asegura que no recuerda nada de su accidente.

"No. Es que sinceramente, cualquier recuerdo que pueda tener es a base de cosas que me han contado. Cuando me decía algún compañero que yo decía alguna frase... es un recuerdo construido de cosas que me dijeron que de lo que yo pudiera acordarme. Entonces no me acuerdo nada de ese día y lo que me importa ahora es el presente. El futuro ya vendrá, el pasado es agua pasada... no mueve molino", dice Pelayo a los micrófonos de Antena 3 Deportes.

Ahora la vida de Pelayo Novo ha cambiado: aunque va en silla de ruedas, ahora juga al tenis. "El poema de Mario Benedetti dice que la vida es perseguir tus sueños: 'No te rindas aunque el frío queme y el miedo muerda'. La verdad que es una frase muy buena y hay que cumplirla. Toda mi vida había entrenado físicamente, pero me costó mucho entender que también lo mental y la cabeza se puede entrenar. Es algo que he aprendido este tiempo".