Kylian Mbappé: "Sería estúpido decidir tu futuro por un partido bueno o uno malo"

Kylian Mbappé es el gran nombre que está en boca de todos tras su espectacular exhibición ante el Barcelona en el Camp nou. El delantero galo lideró al PSG y con un hat-trick destrozó al equipo de Koeman. Pese a su tremenda actuación, Mbappé aseguró que el partido no cambia nada respecto a su futuro.

"Esta pregunta surge a menudo. Sería estúpido decidir tu futuro por un partido bueno o uno malo. Si hubiéramos perdido habría sido ridículo decir que no voy a renovar porque perdimos", subrayó Mbappé al micrófono de 'RMC Sport' tras el encuentro.

"No escucho lo que dice la gente. Esto es una reflexión a largo plazo, no de un partido o dos. Siempre he dicho que soy feliz en París y con este tipo de partidos aún más", comentó Mbappé.

"Estamos muy contentos, fue un partido muy importante para nosotros. Queríamos venir a ganar y es lo que hicimos. Este partido ha sido maravilloso, pero no hemos ganado nada", añadió Mbappé.

"Estoy contento. Yo siempre he querido dar lo mejor de mí con el PSG, es una camiseta que tengo muy cerca de mi corazón. Tal vez pierda algunos partidos, pero nunca me esconderé", sentenció Kylian.