Kroos: "Tenemos que jugar al ataque pero sin perder la cabeza"

El Real Madrid se juega casi toda la temporada en la vuelta de cuartos de Champions frente al Wolfsburgo. Tras perder en Alemana por 2-0, los madridistas necesitan marcar al menos tres tantos y no recibir ninguno para pasar de fase y poner su nombre entre los cuatro semifinalistas. Toni Kroos, en declaraciones a Bwin, hace un llamamiento al Santiago Bernabéu para que empuje y sea el jugador número doce de los de Zidane.

"Espero un apoyo total. Estoy seguro de que lo tendremos, queremos que jugar en casa sea una ventaja y para ello necesitamos el apoyo de la afición, que nos animen y que creen ambiente. Estoy convencido de que estarán allí a tope. Lo daremos todo para ello", dijo Kroos.

El mediocentro eso sí llama a la calma: "Sería importante cobrar ventaja pronto. No queremos llegar al descanso con 0-0. Tenemos que jugar al ataque, sin dudas, pero con sensatez. Tenemos que tener eso en cuenta y no perder la cabeza. Si nos meten un gol no sería bueno porque deberíamos marcar cuatro y eso no es fácil".

Kroos destaca el poder colectivo del Wolfsburgo: "No se redujo a un solo jugador. Claro que está Draxler, ya lo sabíamos de antes. No se trata de rivales concretos. Debemos mostrar que somos mejor equipo".