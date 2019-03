Kranevitter: "En la Liga tienes poco tiempo para pensar y resolver, pero me he adaptado"

El centrocampista argentino del Atlético de Madrid, Matías Kranevitter ha dicho este miércoles en rueda de prensa que cree que se ha adaptado "rápido" a la Liga española en los tres meses que lleva como rojiblanco, aunque se juega "muy rápido" y tienes "poco tiempo para pensar".

"Han pasado rápido estos tres meses, han sido entrenamientos diferentes a lo que venían siendo. Es una Liga que se juega muy rápido, tienes poco tiempo para pensar y resolver. Me he adaptado rápido al fútbol, me tocó jugar el otro día y me he sentido cómodo. También el cuerpo técnico y el grupo me ha dado la confianza", ha comentado Kranevitter.

El mediocentro argentino fue titular el pasado domingo en Valencia por la sanción a su compatriota Augusto Fernández, y ha asegurado que se encontró "muy cómodo".

"Día a día he trabajado para tener la oportunidad, hicimos un partido muy bueno y me he sentido cómodo. Creo que la adaptación la voy pasando", ha dicho el centrocampista tucumano, que ha calificado como "importante" que le vean preparado para ser titular.

Kranevitter también ha sido cuestionado por el partido de la jornada 32 de Liga contra el Espanyol, que ha sido decretado para el domingo 10 de abril, cuando el día 12 y 13 está programada la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones, lo cual sería una desventaja para el Atlético si supera la eliminatoria de octavos contra el PSV Eindhoven holandés la próxima semana. "Seguramente se va a arreglar, tenemos un partido importante el fin de semana, después tenemos la vuelta en casa de Champions. Tenemos la cabeza en eso y vamos a trabajar de eso", ha zanjado el argentino.