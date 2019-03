Klopp: "Entrenar en Anfield es el mayor honor que puedo imaginar"

Jürgen Klopp afirmó en su primera rueda de prensa como técnico del Liverpool que el equipo debe "empezar de nuevo" y centrarse en su "propio juego" para volver a ganar. El antiguo preparador del Borussia Dortmund, de 48 años, señaló que entrenar en Anfield a "uno de los mejores clubes del mundo" es "el mayor honor" que puede imaginar. "Tengo la oportunidad de intentar ayudar en una situación que no es tan mala como alguna de las personas que están en esta sala piensan", afirmó el técnico.

El exfutbolista alemán, que no ha entrenado desde que salió del Dortmund en abril de 2015, sustituye en el Liverpool al norirlandés Brendan Rodgers, que fue cesado este domingo tras un empate ante el Everton (1-1) que dejó al equipo en la décima plaza de la Premier League, con 12 puntos tras ocho partidos. "La liga inglesa es una de las más difíciles del mundo. Hay seis o siete clubes que pueden ser campeones, pero solo uno lo es al final. Los demás acaban decepcionados, pensando que ha ocurrido un desastre", afirmó el alemán.

"Este es un momento para empezar de nuevo. No es importante quién va a ganar la Premier, solamente es importante que juguemos nuestro propio juego y tengamos confianza en nuestra gente", declaró. Klopp sostuvo que su labor en el club será "convertir a los que dudan en creyentes" y mejorar los resultados del equipo, porque "en este momento nadie está satisfecho".

Cuestionado sobre cuál va a ser su estilo de juego en la liga inglesa, Klopp, que ha entrenado siete años al Borussia, afirmó: "Todo el mundo me conoce, no he cambiado en unos pocos meses". "Hago un fútbol rápido, de transiciones. Lo van a ver, eso es lo que hace el fútbol interesante para mí. Ya he dicho en alguna ocasión que me gusta el fútbol 'a todo gas'", dijo el alemán.

El preparador matizó sin embargo que todavía no es el momento de "prometer cierto estilo de fútbol". "Primero vamos a empezar a trabajar y ya hablaremos la semana que viene", dijo el alemán, que todavía no se ha reunido con los jugadores a los que dirigirá. El técnico afirmó que piensa hacer en Anfield lo mismo que practicó al llegar a Dortmund, en 2008, "instaurar una idea común de juego y mejorar" día a día.

Los periodistas británicos le preguntaron a Klopp sobre la primera rueda de prensa que ofreció el portugués José Mourinho en como entrenador del Chelsea, en 2004, en la que se calificó a sí mismo como un hombre "especial". "Yo no quiero describirme a mí mismo. Soy un tipo completamente normal", afirmó el técnico, que se retiró como futbolista profesional en 2001 tras haber jugado en el FSV Mainz 05.