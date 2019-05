Mohamed Salah, la gran estrella de la delantera del Liverpool, será baja este martes en el duelo de vuelta de semifinales de la Liga de Campeones ante el Barcelona.

"Salah no puede jugar mañana. Está mejor en su recuperación, pero no puede jugar mañana. No estará disponible mañana contra el Barcelona", explicó Klopp a los periodistas antes de la rueda de prensa en Anfield.