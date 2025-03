Julián Álvarez habla por primera vez sobre su polémico penalti anulado ante el Real Madrid

¿Hubo doble toque de Julián Álvarez? Es la pregunta que, a día de hoy, todavía se hacen muchos aficionados atléticos diez días después de caer en los octavos de final de la Champions League ante el Real Madrid.

Con la incógnita todavía sin resolver, el propio Julián Álvarez, que pasó de puntillas sobre la polémica desde lo ocurrido, ha hablado públicamente del doble toque (o no) con la prensa argentina.

"Lo vi mil veces... si hay dos toques el contacto es mínimo, la regla tiene que ser más clara"

"La vi mil veces, hay vídeos por todos lados, yo no lo siento... Si hubiesen sido dos toques habrían sido mínimos, eso es muy difícil de percibir. La regla tiene que ser un poco más clara, yo no intento sacar ninguna ventaja. Cuando el portero se adelanta y se la para se vuelve a repetir, esto no era para sacar ventaja... Es una pena lo que pasó", explicó el ariete colchonero.

Julián anotó el penalti pero después de que el VAR avisara al árbitro principal, este fue anulado, más tarde fallarían Lucas Vázquez y Marcos Llorente, siendo el Real Madrid el equipo que se acabaría imponiendo por 4-2.

¿Qué dijo la UEFA?

Desde entonces, la polémica ha ocupado miles y miles de horas de debate en los medios de comunicación españoles e internacionales, además de las innumerables declaraciones de entrenadores, jugadores y aficionados. Hasta la UEFA tuvo que pronunciarse sobre lo sucedido: "Aunque fue mínimo, el jugador hizo contacto con el balón con el pie de apoyo antes de patearlo, como se muestra en el vídeo adjunto. Bajo la regla actual (Reglas de Juego, Regla 14.1), el VAR tuvo que llamar al árbitro para indicar que el gol debía ser anulado", aunque también llamó la atención que podría estar abierto a posibles cambios de reglamento para el futuro: "La UEFA entablará conversaciones con la FIFA y la IFAB para determinar si la regla debería revisarse en los casos en que un doble toque sea claramente involuntario".

Las Peñas del Atlético sospechan de una "posible manipulación" del vídeo

Por otra parte, la Unión Internacional de Peñas del Atlético de Madrid informó este pasado lunes de que podían sospechar de una posible manipulación del vídeo por el que la UEFA muestra que sí hay un doble toque de Julián: "Seguimos pensando que es imprescindible que hagan público el vídeo original y que se lo entreguen al club. Cada vez aumentan más las sospechas de una posible manipulación de éste, y nada mejor, para disipar las dudas, que hacerlo público".

