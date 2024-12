El juez deniega la inscripción de Dani Olmo: las dos vías que le quedan al Barça en las próximas 24 horas

Al Barça se le siguen agotando las balas. Este lunes el juez de Primera Instancia de Barcelona ha rechazado las medidas cautelares del club catalán para intentar inscribir a Dani Olmo y Pau Víctor, jugadores que a esta hora siguen sin tener plaza.

El juez rechaza las medidas cautelares

Los problemas económicos del Barça y el hecho de que esté incumpliendo con el Fair Play financiero de la Liga dejan solo dos opciones a Joan Laporta a falta de algo más de 24 horas para que se acabe el plazo (00:00 del 31 de enero). De momento, adiós a la via judicial. Quedan dos alternativas.

Las dos opciones que le quedan al Barça

Tras este nuevo revés, el presidente azulgrana confía en activar otra palanca a través de la venta de los palcos VIP del futuro Camp Nou a un fondo de inversiones de Oriente Próximo por algo más de 100 millones de euros, eso sí, para los próximos 20 años.

Esta opción es la que más papeletas tiene de salirle bien a los culés, es más, toda la documentación duerme en las oficinas de la sede de la Liga desde hace días para que pueda ser revisada por los abogados de la patronal, el tema es que Laporta confiaba en que el juez aceptara las medidas cautelares del club y que no se tuviese que acudir a los palcos VIP. En el caso de que este acuerdo no sea satisfactorio a ojos de la Liga (no cumpla la regla 1:1) quedará un último intento: un aval.

El Barça tiene apenas 24 horas

El problema es que con el tiempo tan justo formalizar un aval personal no sería tarea fácil. El Barça necesita el 'ok' antes de las 23:59 de este martes 31 de diciembre, si no lo consigue sus dos jugadores (Dani Olmo y Pau Victor) serían agentes libres, por lo que podría perder a ambos, una tragedia deportiva, económica y especialmente social teniendo en cuenta la imagen que reflejaría el club al exterior, sobre todo en el caso del internacional español, que podría marcharse de Can Barça y además solicitar el cobro íntegro de su contrato.

Los de Flick, por si fuera poco, han terminado 2024 de la peor manera posible: perdiendo el liderato que han ostentado la mayor parte de la primera vuelta y sumando solo 5 de los últimos 21 puntos (igualando una racha de 2008).

