Josh Cavallo, futbolista homosexual, critica a Casillas y Puyol por los tuits: "Es decepcionante, una falta de respeto"

No hacía falta ser adivino para intuir que el tuit de Casillas, sea obra de un hackeo o no, iba a generar mucha polémica en las redes sociales. Las respuestas de parte del mundo del fútbol, especialmente de la comunidad LGTBI, no se han hecho esperar.

"Espero que me respeten: soy gay. #felizdomingo", decía el tuit de Casillas, a lo que Puyol respondió: "Es el momento de contar lo nuestro, Iker". Parecía una broma pesada y sin mucha gracia pero después el exportero aseguró que se trataba de un hackeo.

La aplaudida respuesta de Josh Cavallo

Aun así, las reacciones han llegado, y la más aplaudida y sonada ha sido la de Josh Cavallo, un futbolista australiano del Adelaide United que 'saltó' a la fama por ser el segundo jugador en activo en declararse gay públicamente.

"Casillas, Puyol, bromear y burlarse de salir del armario en el fútbol es decepcionante. Es un viaje difícil por el que cualquier persona LGBTQ+ tiene que pasar. Ver a mis modelos a seguir y leyendas del juego burlarse de salir del clóset y mi comunidad es más que una falta de respeto", dijo el jugador australiano sobre los polémicos tuits de los exjugadores.

El mensaje del futbolista australiano ya supera los 26.000 me gustas, 6.000 rt y 1.500 comentarios.