Josep Vives responde al Atlético: "La historia y la hemeroteca nos dejan en evidencia a todos"

El portavoz de la Junta Directiva del FC Barcelona, Josep Vives, ha asegurado en respuesta a las declaraciones del jugador del Atlético de Madrid Koke Resurrección y de su entrenador, Diego Pablo Simeone, tras perder en el Camp Nou (2-0) el fin de semana que hablar de una acción puntual como si fuera una "psicosis" es "injusto e inadecuado".

"Nosotros no hemos hablado de eso (actuaciones arbitrales), los árbitros aciertan y se equivocan. Hablar de una acción puntual como de una psicosis o de una tendencia premeditada es injusto e inadecuado", manifestó en rueda de prensa.

Y es que Koke aseguró tras el partido, en el que su compañero Diego Costa fue expulsado a la media hora de juego por insultar al árbitro, Gil Manzano, que en el Camp Nou "siempre" les "pasan cosas".

En rueda de prensa, Simeone dudó de que fuera expulsión salvo que realmente Costa dijera lo que el árbitro señaló en su acta, dejando entrever que creía al delantero, que negó haber insultado al colegiado.

"La historia y la hemeroteca nos dejan en evidencia a todos. En este estadio, en el último partido de Liga, jugamos contra el Atlético de Madrid hace unos cuantos años y hubo una jugada que pudo decidir LaLiga, un error arbitral que nos perjudicó y que nos quitó un campeonato; ahora no hablaríamos de 7 de 10, hablaríamos de 8 de 10", puntualizó Vives.

Además, recordó que el club blaugrana se propone el no hablar de los colegiados. "El árbitro tomó decisiones y no las comentamos, no entraremos en el comentario de si son acertadas o no. Estaríamos cuestionando la transparencia y la honestidad de los árbitros", apeló.

Por otro lado, sobre las palabras del presidente del Villarreal CF, Fernando Roig, en cuanto a que el Barça entre otros clubes había robado jugadores de la cantera 'grogueta', lo negó por completo.

"Valoramos mucho el trabajo de formación que lleva la estructura técnica del Villarreal, con el que siempre hemos tenido un marco excelente de colaboración. No podemos estar de acuerdo con las manifestaciones. El Barça ni roba ni robará jamás a ningún jugador del Villarreal ni de ningún otro club", señaló.

"En el caso de este jugador menor de edad, fue él el que manifestó su voluntad de abandonar el Villarreal por cuestiones personales; inmediatamente nos pusimos en contacto con el Villarreal y les reiteramos que si el jugador se quería quedar nosotros no le convenceríamos de lo contrario", añadió.