Josep Vives, portavoz del Barcelona: "No nos consta que Messi quiera irse"

El portavoz de la Junta Directiva del FC Barcelona, Josep Vives, ha defendido la campaña lanzada desde el club en las redes sociales en defensa de su jugador Leo Messi y su padre, Jorge Horacio Messi, ante la sentencia judicial que les condena a 21 meses de cárcel a cada uno y a multas económicas, pues consideran que "no se puede tolerar el escarnio" público hacia su futbolista, negando que el delantero haya pensado en dejar la entidad.

"Estamos muy tranquilos, ni su entorno ni su jugador nos manifiestan esto (que quiera irse) sino que está dolido. Humanamente es duro verte condenado y más si estás siendo tratado injustamente. Ahora, que se quiera ir o que se vaya cuando finaliza su contrato, no nos ha llegado", negó Vives en rueda de prensa sobre la hipótesis de que el jugador hubiera pedido irse o pensara en dejar el club.

Además, defendió la campaña emprendida por el club. "En casos parecidos no se han vivido estos ataques que está recibiendo Leo Messi. Es evidente que nosotros no podemos tolerar este escarnio al jugador. No lo queremos para ninguna persona, igual que tampoco lo queremos para Leo. Creo que cualquier persona que pase por esto se sentiría mal y triste, y por eso el club emprende esta decisión", manifestó.

De este modo, asegura que la campaña, que es "sencilla" y consiste en colgar una fotografía o vídeo en las distintas redes sociales con la etiqueta o 'hashtag' #TotsSomLeoMessi (TodosSomosLeoMessi) con las dos manos abiertas mostrando el '10' del dorsal del argentino, pretende hacer "justicia" con el jugador argentino y su padre.

"Nosotros ejercemos el valor de lo que consideramos justo. Esto es lo que defendemos desde el club y continuaremos defendiendo. Por eso invitamos a la gente a que difunda la campaña y la defienda. Empezamos la campaña el sábado y ha tenido una repercusión muy importante. Nos vemos obligados a ello, es el motivo por el cual hemos empezado esta campaña", expresó.

Por otro lado, descartó que el club esté defendiendo el fraude fiscal.

"Nos hemos encontrado con una controversia que parece que el FC Barcelona defienda el fraude fiscal. Lo que defendemos es una persona que está tratada de manera injusta. Pueden haber interpretaciones y críticas, pero nosotros defendemos a Leo porque tenemos ese sentimiento, y no hay infracción penal, no es sentencia firme siquiera", argumentó.

En defensa del jugador, Vives expresó que, desde el club, creen en su inocencia por su desconocimiento en temas fiscales.

"Hablamos de Messi. Un chico que cuando firmó ese contrato tenía 19 años, que es evidente que no conocía la mecánica de todo. El se dedica a jugar a fútbol y firma unos contratos porque tiene una relación de confianza con sus asesores", alegó. "Este jugador, cuando empieza el procedimiento, regulariza la situación y paga una multa enorme. Messi es el primer contribuyente del estado español".

Además, el Ministerio Fiscal no acusa a Leo Messi, no hay causa penal. Esto no es interpretable, son datos empíricos justificables. No hay discusión y desde el FC Barcelona entendemos que aquí es donde empieza la injusticia", manifestó.

El portavoz azulgrana explicó que la campaña está respaldada por Leo Messi y su familia. "Esta campaña tiene recorrido para que las personas muestren su apoyo a Leo Messi y en las próximas semanas veremos si emprendemos alguna acción más. Hemos tenido contacto con Messi y su entorno y esta campaña está siendo bienvenida", sentenció.