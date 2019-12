Joaquín celebra su hat-trick con un nuevo troleo en Instagram: "Me voy a tomar una copita"

Joaquín sigue mostrando un gran estado de forma pese a sus 38 años. El capitán del Betis consiguió marcar tres goles en 20 minutos para darle la victoria a los andaluces ante el Athletic Club de Bilbao.

El andaluz colgó un vídeo en su cuenta de Instagram poco después de finalizar el partido en el que agradeció el apoyo de todos y dejó un nuevo troleo que ya se ha hecho viral en redes.

"Me voy a quedar en casa tranquilo porque estoy reventado... eso no se lo cree nadie, me voy a tomarme una copita, una copita..." dijo el capitán verdiblanco entre risas.

El vídeo no ha tardado en hacerse viral entre las redes sociales. Joaquín siempre ha mostrado un gran estado de forma dentro del campo y un gran sentido del humor fuera de él.