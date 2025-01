Joan Laporta: "Los ataques por la inscripción de Olmo y Pau Víctor son contra el escudo"

Joan Laporta, presidente del Barcelona, comparece en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva azulgrana para detallar las gestiones realizadas por el club para las inscripciones de Dani Olmo y Pau Víctor, quienes pudieron ser citados para la final de la Supercopa de España porque el CSD les dio la cautelar provisional tras las negativas de LaLiga y la RFEF. Aquí te desgranamos lo más destacado de su comparecencia.

"Falso relato apocalíptico"

"En las últimas dos semanas ha habido dos hechos que confirman algunas cosas y desmienten otras. Confirman la fortaleza del Barcelona y desmienten un falso relato apocalíptico de ciertos entornos que lo han hecho por desconocimiento o mala fe o ambos".

"El primer hecho es que volvemos al 1:1 y nos permite fichar y podemos inscribir a Olmo y Víctor. Ya no estamos fiscalizados por LaLiga. Para llegar al 1:1, hemos firmado el contrato con Nike, el mejor, y otros partners, como Spotify, y esto desmiente que tenemos mala imagen. Mientras ya no estamos intervenidos por LaLiga, estamos levantando un estadio nuevo. No es una remodelación, no es poner pintura, es hacer un estadio nuevo al que volveremos lo más pronto posible".

"El Spotify Camp Nou es la clave de ingresos para los próximos años. Pero mientras disfrutamos de un equipo competitivo con jugadores de la casa de gran talento, con una plantilla unida y un gran entrenador que es Hansi Flick. Tienen una gran preparación física, destaco a Julio Tous y Pepe Conde, y a Deco. Entre todos hacen un gran trabajo que nos ayuda a ganar la Supercopa".

Cuatro pilares

"En marzo, se cumplirán cuatro años que los socios y socias nos dieron su apoyo. Estamos basados en cuatro pilares: incremento ingresos, reducción gastos (masa salarial) sin perder competitividad, no poner en riesgo el modelo de propiedad asociativa y que la recuperación económica no implicara que los socios pusieran dinero. Y lo hemos completado".

"Lo hemos hecho sin improvisar ni a golpe de idea del presidente ni con ayudas externas. Lo hemos hecho porque hemos trabajado bien, desde el club, la Junta, los trabajadores del club... Nos hemos consolidado y seguido un plan estratégico detallado que ha sido evaluado semanalmente por los ejecutivos. También se ha completado gracias al talento, conocimiento, valentía, audacia... por los ejecutivos del club, que hacen un trabajo extraordinario. No nos hemos rendido nunca. Todos queremos al Barça".

Ataques por "tierra, mar y aire"

"Gran parte del éxito de cumplir los pilares es porque la mayoría de los socios entendieron que se trataba de salvar al Barça de una situación complicada y unos ataques que venían de tierra, mar y aire, desde fuera y también desde dentro".

"Sabemos lo que representa el Barça. Nada de lo que ha pasado estas semanas nos ha sorprendido, si repasas la historia ya te esperas estas reacciones. Cuando emerges, diversos actores, con sus correspondientes apoyos mediáticos, imponen un relato ignominioso, que se repite. Nos conocemos ya todos. Pero no se han salido con la suya".

"No se han salido porque nosotros hemos hecho nuestro trabajo. Nos quisieron liquidar, pero no nos rendimos nunca. Logramos lo que queríamos: la inscripción de Olmo y Víctor y volver al 1:1. Los socios sabían que era un ataque al escudo".

Quieren "desestabilizar"

"Cualquier campaña contra el club, no evitará que el Barça sea querido y admirado por millones y millones de personas de todo el mundo".

"Yo he normalizado las críticas y sufrir acciones que sobrepasan todos los códigos deontológicos. Estoy acostumbrado a sufrir estas situaciones, pero no acepto que la fiscalización de mi cargo vaya acompañada de mentiras. No puedo permitir que se aprovechen de las críticas al presidente para atacar al club o desestabilizar al equipo. No lo aceptaré".

"Hemos salido reforzados de estas semanas, con energías renovadas. No nos desestabilizarán en un momento crucial de la historia y con un equipo que dará muchas alegrías al barcelonismo y que ya le hace soñar".

"Mucho tendrán que trabajar los desestabilizadores de fuera y dentro para tumbarnos. Tendrán que trabajar mucho más si quieren desestabilizar a un club con más de 100 años de historia".

Crónica del 'caso Olmo'

"En el caso Olmo, presentamos la documentación el 27 de diciembre, y LaLiga nos pidió completar la documentación. El 31 ya teníamos las normas, el 1:1. Pero LaLiga entendió que no y nos pidió más registros, no estábamos de acuerdo. La RFEF nos dijo que faltaba el 1: 1 pero que no habría problema en extender la licencia... LaLiga y la RFEF nos decía que el artículo estaba obsoleto, pero no nos dieron las licencias y no lo creíamos correcta. La finalidad norma es la estabilidad de la competición, y nosotros no entrábamos en este supuesto. Ambos jugadores tenían contrato y lo defendimos. El día 3 completamos la documentación y nos dieron la regla 1:1. Hicimos recurso al CSD".

"El Barça siempre ha cumplido la normativa, estamos en un estado de derecho. El CSD ha de apreciar para tomar la decisión que hay un daño de reparación, y también apreciar la apariencia de buen derecho. Y los servicios técnicos del CSD y los abogados del estado tomaron la medida".

"Cuando fichamos a Olmo y Pau Víctor en verano, estábamos hablando con Nike, pero se lesionó Christensen, que es de larga duración, y la aprovechamos para inscribir a Olmo y Pau. Y pensábamos inscribirlos luego con el contrato de Nike, porque así nos lo dijeron. La tesorería es robusta. El contrato triplica lo que estábamos cobrando por este concepto, es un contrato nuevo. Nos esperamos a firmarlo porque eran 300 millones más de euros y por eso no lo hicimos en verano y lo firmamos más tardes. Luego se lesionó Ter Stegen, también de larga duración, que también nos permitían inscribir a los delanteros, pero no nos dieron la razón y seguimos negociando con Nike. Lo aprobamos en Asamblea".

Los palcos VIP

"Pero LaLiga nos dijo que no era un contrato nuevo y que no impactaba todo en el fair play. La medida cautelar, utilizada con Gavi, tampoco sirvió, y por eso activamos un producto nuevo, la cesión de la explotación de los asientos VIP. Hay 9.600 Vips".

"Es un producto muy atractivo para los inversores. Hemos conseguido que dos suscribieran un gran número por la cantidad necesaria para el fair play, y ha estado validado por LaLiga, de ahí que nos dieran el 1:1".

"Estamos agradecidos a todos los que han creído en nosotros, y les animo a seguir creyendo. Vienen momentos buenos y de éxitos".

