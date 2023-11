Joan Gaspart, sobre el 'caso Negreira': "¿Ustedes se imaginan que yo hubiera sabido que pagando se podía ganar?"

Joan Gaspart, presidente del Barcelona entre 2000 y 2003, ha acudido este miércoles al acto de celebración del 124 aniversario del club culé y ha sido preguntado por el 'caso Negreira' y los pagos que se realizaron durante 17 años a Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros.

"¿Ustedes se imaginan que yo hubiera sabido que pagando se podía ganar? ¿Sería tan gilipollas de que me tuve que ir por culpa de no ganar ningún partido si hubiera sabido que se podían pagar a los árbitros?", ha respondido Joan Gaspart a las preguntas sobre el 'caso Negreira'.

El expresiente culé ha asegurado que el Barcelona no ha cometido ninguna ilegalidad.

"Jamás, jamás en la vida se me ocurrió una ilegalidad. Porque comprar la voluntad de un árbitro para ganar un partido es ilegal. Vamos a suponer que se hacía. ¿Usted me tiene por imbécil? ¿Me tiene por imbécil? ¡Si no gané ningún partido! Me echaron del Barça como presidente. Eso sí, yo sabía que se podían comprar los árbitros. Por favor", ha manifestado Joan Gaspart.

Por último, el expresidente culé ha deseado que la justicia llege hasta el final y que se pueda mostrar que el Barça no ha hecho nada ilegal.

"Ya he dicho muchas veces que estos está en manos de los jueces. Espero y deseo que la justicia llegue un día que diga claramente que no hay ninguna prueba que diga que el Barça haya hecho una ilegalidad. Espero que se arme tanto follón como se ha armado diciendo que sí. Todos los clubs que se han sentido tan ofendidos. El Barça jamás ha cometido una ilegalidad", ha insistido Joan Gaspart.

El juez imputa a Laporta por cohecho y la Fiscalía recurre

Joaquín Aguirre, el juez que instruye el 'caso Negreria', decidía imputar el pasado mes de octubre a Joan Laporta, actual presidente del Barcelona, por un posible delito de cohecho. Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu ya estaban imputados. La Fiscalía no comparte el criterio del magistrado y el pasado 8 de noviembre solicitaba archivar la imputación de Joan Laporta, al entender que los posibles delitos atribuibles a Laporta habrían prescrito en julio de 2020.

Hace unos días el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, hacía referencia al 'caso Negreira' y aseguraba que no era normal que un club hubiera pagado al vicepresidente del CTA durante años.

"Estarán conmigo en que no es normal que un club de fútbol haya pagado casi ocho millones durante 20 años al vicepresidente y número dos de los árbitros españoles y, como no es normal, el Real Madrid se ha personado en el procedimiento penal porque entendemos que es el cauce adecuado para defender nuestros intereses", defendía Florentino Pérez el pasado 11 de noviembre.