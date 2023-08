Jennifer Hermoso: "No paro de llorar, es un momento que hemos soñado muchas veces"

Jennifer Hermoso, máxima goleadora de la selección española, reconoció entre lágrimas que el pase a semifinales del Mundial "es un momento que menos soñado muchas veces".

"Estoy súper emocionada, no paro de llorar, es un momento que hemos soñado muchas veces y hoy lo tenemos aquí, estoy súper feliz. He pasado muchos años, muchas cosas, han pasado muchos momentos que hemos tenido que luchar, que hemos tenido que tirar. Tengo la suerte de poder estar aquí, de haber trabajado todo lo posible, o todo lo que está en mi mano, para para soñar y disfrutar días como hoy", indicó Jenni Hermoso.

"La gente se piensa que es algo fácil, que es jugar al fútbol y ya está"

La delantera madrileña quiso explicar que hasta llegar aquí han pasado por muchos momentos complicados.

"Estaba en el banquillo sentada con Alexia... Son muchos años los que hemos pasado. Nos ha costado mucho. Hemos vivido muchas cosas. Y llegar a momentos como hoy. La gente se piensa que es algo fácil, que es jugar al fútbol y ya está. Hay muchos sentimientos detrás. Es mucha vida la que pasas. Tienes que irte lejos, volver, buscar una manera para que la gente disfrute. Y cuando te vienen las críticas, nosotras las sufrimos. Somos personas, ante todo. Lo trabajamos y lo disfrutamos para ellos. Me siento muy orgullosa y satisfecha de lo que hemos logrado hasta día de hoy", reconoció la jugadora española.

"Estamos en semifinales. Es algo que no sé yo de qué manera ahora mismo lo estamos asumiendo. Se dice pronto que lleguemos hasta el final de este Mundial, sea así o si, nos quedan dos partidos más. Ya está. Es que hoy disfrutarlo, sonreír a tope, llorar. Yo también soy de reír y llorar a la vez, así que hoy a disfrutar", indicó Jenni.

"Ahora sí que creo que España, toda España, debe estar con nosotras porque esto ya no es casualidad. No creo que se nos haya regalado nada hasta el día de hoy, todo lo que hemos trabajado para poder disfrutarlo y que toda España lo pueda sentir y disfrutar también", afirmó la delantera española.

Por último, Jennifer Hermoso habló sobre el histórico gol de Salma, el que dio el pase a las semifinales.

"Cuando he visto ese balón tocar el palo… y luego la red. Ha sido un momento de '¿esto es realidad o no?' No sabía si esto estaba pasando o no. Nos quedaban minutos para tocar esa gloria. Era lo que estábamos esperando desde hace tanto tiempo, conseguir algo así y hoy ha llegado. Ahora son solo dos partidos. Son 7 partidos para poder ser campeonas del mundo. Ahora solo quedan dos, unas semifinales de un Mundial. Vamos a estar hasta el último día de este torneo, es algo trabajado, no es casualidad", concluyó Jenni Hermoso.