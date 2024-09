Jenni Hermoso denuncia un repugnante mensaje machista en redes: "¿Pero tú tienes pito...?"

Jennifer Hermoso, campeona del mundo con España y estrella de la Selección femenina, 'denunció' hace unas horas un repugnante y vergonzoso mensaje de un usuario que le envió un audio a través de Instagram para insultarla.

"Pedro Antonio tiene un mensaje que mostrar"

La futbolista publicó un vídeo en sus redes en el que capturó el audio de este hombre y en el que se escucha perfectamente el contenido y hasta el nombre del usuario. "Pedro Antonio tiene un mensaje que mostrar", es lo único que escribió la madrileña.

"¿Pero tú tienes pito? ¿Tú eres tonta o subnormal? A mí un calvo como Rubiales me da un beso..."

"¿Pero tú tienes pito? Es que no me queda claro. Yo supongo que sí, por los tatuajes que llevas en el brazo, que pareces mi padre y estás levantando la copa del mundo como si fuera un trozo de morcilla.. "¿Tú eres tonta o subnormal? Yo quiero que me lo expliques. A mí, un calvo como Rubiales me da un beso y es que me vuelvo gay solo para que me entierre en dinero. Y venga dinero, y venga dinero. Y encima, te quejas. Tú lo que eres es tonta", empezaba diciendo el audio de este usuario.

"Ese es el problema que tienes, que eres subnormal. Yo le doy un morreo y me saco el c*** ahí. Te dice en la presentación: 'un piquito'. Tú se lo das y ahora te quejas. Tienes el c*** como una puerta, asquerosa".

Un contenido asqueroso y repugnante que Hermoso quiso compartir con sus seguidores para denunciar los constantes insultos y faltas de respeto que recibe en los últimos meses por motivo del polémico beso de Luis Rubiales, expresidente de la RFEF, en la entrega de medallas del Mundial Femenino.

¿Cuándo será juzgado Luis Rubiales?

Recordemos que Luis Rubiales se sentará en el banquillo por el beso a Jenni Hermoso tras la final del Mundial el próximo 3 de febrero de 2025. El juicio se prolongará durante 11 días, hasta el 19 de febrero. El granadino está acusado de un delito de agresión sexual y otro de coacciones. La Fiscalía y la acusación particular solicitan una pena de dos años y seis meses de cárcel para Rubiales, quien en la Audiencia Nacional ya aseguró que el beso fue consentido.

Desgraciadamente no es la primera vez que la delantera recibe mensajes como este, hace unos meses también reaccionó a los comentarios homófobos que recibió tras colgar unas fotos de sus vacaciones con Misa Rodríguez: "Aquí os dejo otra foto, a ver qué burrada se os ocurre escribir ahora".

Hermoso, por su parte, sigue centrada en su equipo, el Tigres de México, además de los torneos con la Selección Española.

