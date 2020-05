Javier Tebas, sobre la reunión del Sevilla en la desescalada del coronavirus: "LaLiga siempre toma medidas"

Javier Tebas, presidente de LaLiga, ha hablado sobre la polémica que protagonizaron cuatro jugadores del Sevilla (Ocampos, Banega, De Jong y Franco Vázquez), que se saltaron las normas de la cuarentena del coronavirus de la fase uno tras reunirse en una casa más de diez personas. Tebas anunció que podría tomar medidas disciplinarias: "Todos ahí, bebiendo y fumando de la shisha...", lamenta.

"LaLiga siempre toma medidas, pero no tiene que hacer públicas las que considera. Pueden ser de precaución o disciplinarias, pero no las voy a anunciar. Se han arrepentido y lo voy a destacar. Es bastante positivo. Somos ejemplo para la sociedad y tenemos que tener cuidado con lo que hacemos. Hago un llamamiento a todos los jugadores para no tener estas actitudes", ha dicho a Movistar el presidente.

"Ponemos en peligro 180.000 puestos de trabajo. En esa reunión puede haber algún asintomático y pueden estar fumando de la sisa. Hay que ser muy responsables con todo lo que hacemos en el entorno. En el lugar de entrenamientos y partidos es casi imposible contagios. Me preocupan estas reuniones. Tenemos que ser más cautelosos que lo que las normas nos dicen", apostilló Tebas.

Sevilla-Betis el 11 de junio

Asimismo, afirmó que sería su "ilusión" reanudar el campeonato tras el parón generado por el coronavirus el próximo jueves 11 de junio con un Sevilla-Betis que se jugaría a las 22:00 horas.

El máximo mandatario de LaLiga abogó por esa fecha como la posible para el regreso de LaLiga y avisó de que dependerá del estado de los entrenamientos y su adaptación a las fases de la desescalada que vive cada comunidad autónoma.

Tebas explicó que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, habló de reanudar las competiciones "a partir del 8 de junio" porque cada lunes se pasa de fase y declaró que el domingo de esa semana se espera que toda España esté en la fase 2.

"Tenemos que ver cómo se van cumpliendo las fases de los entrenamientos de todos los equipos. Intentamos que haya una máxima equidad con los entrenamientos, que no va a ser posible con todos igual, pero tenemos que intentar enlazar esa situación. Seguro que será el fin de semana del 12 o incluso a lo mejor el jueves 11 puede ser el inicio de la competición de LaLiga", dijo.

"No está decidido todavía, falta atar el tema de las fases, mantener las reuniones correspondientes con la RFEF, con el CSD para ir descendiendo a los temas que tenemos pendientes. Tenemos que ver qué pasa con las fases y confirmar lo que el presidente del Gobierno ha dicho que pueda ocurrir. Eso nos ayudaría a que las fases de los entrenamientos colectivos, todos contra todos, sean cuanto antes", apuntó.