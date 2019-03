Javier Tebas: "No me gusta que Cristiano y Messi no hablen después de los partidos"

El presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas, lamenta en Al Primer Toque con Héctor Fernández que las dos estrellas de la Liga no hagan declaraciones. "No me gusta que Cristiano y Messi no hablen después de los partidos". "Que no hablen no les ayuda ni a ellos ni a sus clubes. Me lo apunto como un debe".

Tebas ha querido explicar el reparto económico por los derechos televisivos y afirma que "aquí no estamos inventando nada en cuanto a lo que se paga por los resúmenes. Preguntad cuánto pagan en Inglaterra". "Estamos trabajando para que el resto de clubes que no son Real Madrid y Barcelona aumenten sus presupuestos". Apunta que "el modelo ideal de la Liga es que el fútbol se vea en todas las plataformas de pago".

Tebas también ha hablado de su sueldo, que ha aumentado en las últimas fechas. "Yo no me he subido el sueldo, me lo han subido" y "es público, gano 340.000 euros brutos".