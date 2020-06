Javier Tebas, sobre el gol fantasma de Messi: "Esperamos que con el VAR podamos solucionar estas cuestiones"

El presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas, ha afirmado que trabajarán para que en la próxima temporada se instale el sistema VAR de videoarbitraje y se eviten situaciones como el gol no concedido por el colegiado a Leo Messi, en el partido Valencia-Barcelona.

Javier Tebas, quien ha participado en un acto de apoyo al deporte femenino en Zaragoza, ha indicado que vio el gol que marcó el jugador que ha renovado recientemente con el Fútbol Club Barcelona.

"El gol lo vio toda España y todo el mundo. ¿Cómo no lo voy a ver yo?. Si digo que no era gol me diréis que estaba ciego. Era gol y nada más y esperamos que en la próxima temporada con el VAR podamos solucionar estas cuestiones", ha afirmado.

En este sentido, ha comentado que las tecnologías avanzan y que la Liga lleva dos años solicitando la instalación de este sistema.

"Hemos trabajado muchísimo, ahora hay disposición tanto por el Comité de Árbitros como por la Federación y vamos a trabajar para que la temporada que viene tengamos el VAR", ha reiterado.

Sobre la tecnología del 'ojo de halcón', Tebas ha añadido que cree que con la colocación del VAR será suficiente para detectar errores arbitrales que puedan producirse en el terreno de campo.

A este respecto, Tebas ha eludido pronunciarse sobre la decisión del presidente del Comité Técnico de Árbitros de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Victoriano Sánchez Arminio, quien ha manifestado que no cree que el fallo del colegiado Iglesias Villanueva sea para sancionarle.

"No voy a entrar en la valoración del colectivo arbitral", ha indicado Tebas, quien ha añadido: "son decisiones que toman ellos y el colectivo arbitral tendrá sus motivos para tomar esas decisiones, no lo voy a valorar".

Sobre si esta cuestión ha puesto en duda la calidad de la Liga española, Tebas ha apuntado que no cree que sea así porque en otras competiciones donde sí tienen instalado el VAR también se producen errores.

"La gente está viendo lo que pasa en otros sitios con las instalaciones del VAR", ha comentado Tebas, quien ha añadido que las tecnologías también tienen "sus problemas". "No creo que hayamos hecho el ridículo", ha resaltado.

Por otro lado, Tebas se ha referido también a la situación de la Federación Española de Fútbol, que ha calificado de "galimatías" y "de psicólogo" y ha deseado que se normalice cuanto antes, porque, a su juicio, está haciendo "daño al fútbol".

"La verdad es que es de psicólogo todo. Espero que esto pase pronto porque está haciendo daño al fútbol y que se acabe esta situación en la Federación y que el villarismo, que es una forma de dirigir de unas personas, deje de existir", ha concluido.