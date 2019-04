Javier Tebas, sobre el botellazo a Neymar: "Algunas conductas de algunos jugadores no me gustaron"

Javier Tebas, presidente de LaLiga, aseguró a la entrada en la gala de la competición en Valencia que lo más grave que ocurrió en el partido entre el Valencia y el Barcelona el pasado sábado fue el botellazo que alcanzó a Neymar, pero aseguró que hubo actitudes de jugadores que no le gustaron.

"Hay que ir por orden y lo primero y lo más grave es el botellazo. Es lo más grave que ocurrió, y alguna conducta de algunos jugadores no es lo que a mí me gustaría", explicó Tebas.

El presidente no quiso aclarar a qué acciones se refería concretamente, pero sí las situó en el tramo final del encuentro. "Lo que ocurrió al final no me gustó", señaló.

"Hace unos años ya reprobé una conducta de Cristiano Ronaldo con un árbitro en un campo y lo que deben intentar los jugadores es mantener la máxima deportividad. Alguna conducta no me ha gustado", reiteró.

El presidente no quiso señalar si se plantea establecer sanciones a jugadores que provoquen al público y apuntó que "eso lo tiene que reflejar el árbitro en él acta".

"Si en España tuviéramos el tema de los vídeos igual esa jugada la podría reinterpretar después el comité de competición", agregó. Tebas se felicitó por la igualdad que existe en la Liga y auguró que se vivirá un campeonato "muy igualado hasta mucho más adelante".

"Cada vez la gala tiene más prestigio y la competitividad que hay en el campo la exponemos aquí mostrando que deportivamente sabemos exponernos como amigos y aplaudimos todos a los premiados", señaló Tebas, que no quiso valorar la ausencia de la AFE.