James: "No me sorprendió mi suplencia en El Molinón"

James Rodríguez, centrocampista colombiano del Real Madrid, vivió una noche soñada autor de dos bellos tantos y asistente en la goleada al Real Betis, y admitió que no le sorprendió comenzar la Liga como suplente en El Molinón.

"No me sorprendió, Rafa es el que manda y yo tengo que estar listo para cuando él quiera. Solo tengo que entrenar bien y jugar cuando él quiera", aseguró. "Siempre he estado bien, desde que llegué he entrenado bien y pienso que Rafa es el que manda. Yo ya no me puedo meter en eso, solo tengo que entrenar bien y cuando pueda tener oportunidad ayudar con pases y goles", añadió.

Reconoció James que sus goles tan bellos "salen naturalmente" y el que marcó de chilena lo situó entre los tres mejores de su carrera. "Es bueno marcar porque te da mucha moral pero también porque ayuda para que el Real Madrid también gane que es lo más importante. Yo solo quiero ayudar". "El de chilena es uno de mis goles buenos, creo que está en ese ránking entre los tres primeros", sentenció.