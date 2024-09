Ivan Rakitic: "En el Barcelona no ganamos más por aburrimiento y pensar en otras cosas que no eran el fútbol"

Ivan Rakitic ha realizado una sorprendente confesión de su etapa en el Barcelona, club en el que militó durante seis temporadas (2014-20). El futbolista croata ganó cuatro ligas, cuatro Copas del Rey, una Champions, dos Supercopas de España, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes como jugador azulgrana, un buen número de trofeos pero que, a juicio del propio Rakitic, pudo ser mucho mayor.

"Nos faltó ganar más y, con respeto a los demás equipo, no ganamos más por aburrimiento y pensar en otras cosas que no eran el fútbol. He escuchado a compañeros de profesión que decir que no han visto mejor equipo en la historia del futbol que el nuestro en ese momento. La cagamos contra la Roma y el Liverpool. Era el propio aburrimiento de sentirte demasiado superior y no dábamos el máximo", admitió Rakitic en el Pelotazo de Canal Sur.

El futbolista del Hajduk Split se muestra convencido de que les faltó "el hambre de la primera temporada (2014-15)" en los años sucesivos. De esta forma, Ivan Rakitic ofreció su explicación a las sonoras eliminaciones ante Roma o Liverpool, ya con Ernesto Valverde en el banquillo.

"Para mí el mejor equipo de la historia es el Barça del 2015"

"Si hubiéramos aguantado el hambre de la primera temporada, hubiéramos ganado 2 o 3 Champions más. Nos sentíamos muy por encima de los demás y el fútbol nos ha castigado", reconoció Rakitic.

El centrocampista croata asegura que fue una pena ya que "para mí el mejor equipo de la historia es el Barça del 2015"

"Es una pena porque para mí el mejor equipo de la historia es el Barça del 2015. Haber formado parte de ese equipo te llena. Una pena porque aunque hayamos ganado muchos títulos podríamos haber conseguido algo más", indica Ivan Rakitic.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com