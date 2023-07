Isco desvela su incidente con Monchi: "Le dije que era la persona más mentirosa que me había encontrado y me agredió"

Isco Alarcón ha roto su silencio tras cinco años y lo ha hecho para contar, entre otras cosas, su paso por el Sevilla y lo que le ocurrió en el último año de su carrera. El centrocampista de Arroyo de la Miel desvela el incidente que tuvo con Monchi cuando éste aún era el director deportivo del club hispalense.

"Despiden a Julen, viene Sampaoli y bien también. Pero cuando se va Lopetegui y se acerca la ventana del mercado de invierno yo veo muchas cosas raras dentro del club. Para empezar, llamaron a mi representante para buscarme una salida, sin hablar nada previamente conmigo, así que, en cuanto me enteré fui a hablar directamente con Monchi. Le dije: "Oye, me ha llegado esto, no sé qué pasa, no sé si me queréis, si no me queréis... Sé sincero conmigo y lo arreglamos sin problemas. Estoy a vuestra disposición", explica Isco en la entrevista al diario 'Marca'.

"Después de un entrenamiento camino de vestuarios, le dije a Monchi que no estaba siendo sincero ni conmigo, ni con la gente a la que le cuenta las cosas, que me quería quedar y que iba diciendo que me quería ir", afirma Isco en la entrevista al diario 'Marca'.

"Le dije que era la persona más mentirosa que me había encontrado en el mundo del fútbol y me agredió. Vino hacia mí, me cogió del cuello, nos apartamos y ya nos tuvieron que separar del todo. Como comprenderás, tras eso, yo no quería seguir ahí bajo ningún concepto. Y aunque me daba pena, porque hice muy buena relación con mis compañeros y la afición me trató de maravilla, yo no podía estar a gusto en un club en el que el director deportivo me agrede y nadie se pronuncia, ni se disculpa. Ni por la agresión, ni por todas las mentiras que iba filtrando. Así que perdoné mi contrato y me fui", desvela el exjugador del Real Madrid.

Isco también habló sobre su frustrado fichaje por el Unión Berlín.

"Primero me dijeron que no me podían inscribir en Europa. En una segunda llamada que al final no es esta cantidad... Que es menos. Y yo, por segunda vez, vuelvo a aceptar esos cambios que no estaban en el preacuerdo por el que volé a Alemania. Pero a los diez minutos, me llaman una tercera vez diciendo que la cantidad de la temporada siguiente tampoco es la del contrato y que hay que revisarla. Y ya me planté", relata Isco.

Además, el jugador detalla lo que ocurrió con su carrera en los últimos años, cundo pasó de ser uno de los referentes del Real Madrid y de la selección española, a no contar con minutos.

"Han pasado muchas cosas. Yo terminé mi contrato con el Real Madrid y esa pretemporada Lopetegui estaba en el Sevilla. Me llamaba y me decía que me quería... Al final Lopetegui es uno de los entrenadores con los que mejor he estado y mejor rendimiento he tenido. Yo tenía otras ofertas de Italia, pero consideré que era un paso bueno en mi carrera, porque es un gran equipo, jugaba Champions, estaba Lopetegui... Era una oportunidad muy bonita", cuenta Isco a Marca.

"Me da mucha pena, pero siento que tengo una carrera privilegiada, he disfrutado mucho del fútbol, he ganado muchos títulos... Este es un deporte que me apasiona. ¿Qué me da tristeza? Sí. ¿Qué me he sentido decepcionado? También. Pero soy consciente de mi situación de privilegio y de que hay personas con problemas verdaderamente serios. Intento poner el foco en eso. Tengo 31 años y aún tengo ganas e ilusión por seguir jugando y estoy trabajando para ello", indica Isco.