Irene Paredes: "Me parece llamativo y raro que no haya sentencia por las coacciones"

Irene Paredes, central de la selección y una de las capitanas, dice que le parece "llamativo o raro" que en el juicio por el 'caso Rubiales' no haya una sentencia por las coacciones a Jenni Hermoso.

Tanto Luis Rubiales como el exentrenador de la selección femenina Jorge Vilda, el exdirector de fútbol masculina Albert Luque y el exdirector de marketing de la Federación Rubén Rivera han sido absueltos del delito de coacciones a Hermoso del que estaban acusados.

"Parece la noticia del día, lo que puedo decir es que me parece acertada la condena por agresión sexual, pero me parece llamativo o raro que no haya sentencia por las coacciones. Lo que tuve que decir lo dije en el juicio, es el juez el que ha dictado sentencia y en eso no me puedo meter", dijo Paredes.

En la rueda de prensa previa al debut de España en la Nations League en el Ciutat de València, la central vasca expresó que sus palabras son "el resumen del sentir del vestuario".

"Nosotras qué vamos a decir, respetamos a la justicia y lo demás es estar centradas en el partido de Bélgica de este viernes", dijo.

Asimismo, Paredes confesó que justamente ha salido a hablar en un día como hoy porque es una de las capitana: "Sabía, porque nos conocemos un poco, que tendría muchas preguntas, peticiones… Consideramos un buen momento salir en rueda de prensa y responderos a todo lo que queráis", dijo.

Por último, la zaguera azulgrana también indicó que no ha podido hablar con Jenni Hermoso todavía, pero que lo hará pronto: "No sé cómo está, pero hay ciertas cosas que se quedarán entre nosotras", apostilló.

Igualdad: "Cuando no hay consentimiento, hay agresión"

Por su parte, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha subrayado que la condena a Luis Rubiales por agresión sexual contra la futbolista Jennifer Hermoso certifica que "cuando no hay consentimiento hay agresión" y ha defendido que la palabra de la víctima se tiene que respetar.

"Cuando no hay consentimiento hay agresión y eso es lo que certifica el juez en esta sentencia. Con independencia de que se recurra por parte de la Fiscalía, la palabra de la víctima se respeta, tal como marca la ley, y no debe cuestionarse", ha escrito Redondo este jueves en la red social X.

"Lo importante es destacar que un beso no consentido es una agresión sexual. (...) La aplicación de la ley española de libertad sexual permite decir con contundencia que las mujeres no se cuestionan, que la palabra de la víctima tiene que ser entendida, tiene que ser escuchada y no cuestionada, no se puede revictimizar a la víctima. Y en ese sentido creo que es un avance y es una sentencia que deja claro que nuestra ley es una buena ley, es una ley que protege a las mujeres", ha añadido Redondo.

