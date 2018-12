Iniesta: "Se tendría que explicar qué es el Balón de Oro"

PIDE QUE SE ACLAREN LOS CRITERIOS DEL GALARDÓN

El centrocampista manchego aseguró que Messi es "el mejor", pero que "no es injusto" que Modric haya ganado el Balón de Oro. "No he visto a nadie hacer lo que hace él en un campo de fútbol y no sólo un año: lleva 15 años haciéndolo", indicó Iniesta sobre Messi.