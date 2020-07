La impactante carta de un futbolista homosexual de la Premier: "No puedo decirlo en mi equipo, es una pesadilla"

Varios medios ingleses han publicado la impactante carta de un futbolista en activo de la Premier League, que ha confesado su homosexualidad. El nombre del autor de este relato es anónimo. En él, el futbolista explica los motivos que le han llevado a mantener en secreto su condición sexual.

"Vivir así todos los días es una absoluta pesadilla, y está afectando cada vez más a mi salud mental. Me siento atrapado y temo que decir la verdad sobre quién soy sólo empeore las cosas", escribe en la carta que llega de la Fundación Justin Fashanu, el primer jugador inglés que se declaró abiertamente gay y cuya vida acabó de forma trágica. La institución lucha por erradicar la homofobia en el deporte.

La Asociación de Futbolistas Profesionales ingleses dice que podría ayudar al jugador a anunciarlo. Además, ofrecerán consejo y apoyo a todo el que lo necesite. “Están equivocados. Si necesito un terapeuta puedo ir a reservar una sesión cuando quiera. Lo que tienen que hacer los directivos del fútbol es educar a los aficionados, jugadores, entrenadores, agentes, propietarios. En definitiva, a todos los involucrados en el deporte. Si diera este paso me gustaría saber que seré apoyado en cada etapa de mi viaje. Ahora mismo, no creo que sea así".

"Me encantaría no tener que vivir mi vida así, pero la realidad es que hay mucho prejuicio en el fútbol. He escuchado cánticos y comentarios homófobos infinidad de veces de los aficionados hacia nadie en particular. Extrañamente, no me molesta durante los partidos, estoy muy concentrado en el juego. Es cuando vuelvo en el avión o el autobús y tengo tiempo cuando me acuerdo. Mi plan es seguir jugando mientras pueda y anunciar mi sexualidad cuando me retire".

La carta íntegra del jugador de la Premier

"De niño sólo quise ser futbolista. No me interesaba hacerlo bien en la escuela. En vez de hacer los deberes, cada minuto libre que tenía lo pasaba jugando al fútbol. Al final mereció la pena. Pero incluso ahora ahora sigo sin creérmelo

Pero hay algo que me aleja de la mayoría de jugadores de la Premier League. Soy gay. Incluso escribirlo aquí es un gran paso para mí. Sólo mis familiares y un selecto grupo de amigos sabían de mi sexualidad hasta ahora No me siento preparado para compartirlo con mi equipo o mi entrenador. Es duro. Paso la mayor parte de mi vida con ellos y cuando salto al terreno de juego somos un equipo.

Aun así, algo dentro de mí me impide abrirme con ellos sobre lo que siento. De verdad espero poder hacerlo algún día. Sé desde los 19 años que soy gay. Desde ese momento cada día puede ser una absoluta pesadilla, y está afectando a mi salud mental cada vez más. Me siento atrapado y temo que decir la verdad sobre quién soy sólo empeore las cosas.

Aunque mi corazón a menudo me dice que tengo que hacerlo, mi cabeza siempre dice lo mismo. Tengo la suerte de ganar un buen sueldo. Tengo un buen coche, un armario lleno de ropa de diseño y puedo permitirme comprar todo lo que quiero para mi familia y mis amigos.

Pero una cosa que echo de menos es la compañía. Estoy en una edad en la que me encantaría estar en una relación. Por mi trabajo, el nivel de confianza para tener un compañero a largo plazo tiene que ser extremadamente alto. Por el momento, evito las relaciones del todo. Espero poder conocer a alguien pronto en el que pueda confiar lo suficiente. La verdad es que no creo que el fútbol esté aún preparado para que un jugador lo anuncie. El juego tendría que cambiar radicalmente para que pueda sentirme capaz de dar este paso.

Fue genial ver el mes pasado a Thomas Beattie levantar la mano y admitir que era gay. Pero el hecho de que haya tenido que esperar a su retirada te lo dice todo. Los futbolistas aún tienen demasiado miedo para dar el paso mientras juegan. Durante el último año he recibido apoyo de la Fundación Justin Fashanu, en particular para gestionar el peaje que todo esto tiene sobre mi salud mental".