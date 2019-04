Iker Casillas: "Si Piqué va a la Selección es porque quiere"

El portero del Oporto y de la selección española, Iker Casillas, insistió en que deben "hacer algo" para acabar con la polémica de los pitos a Gerard Piqué cuando juega con la selección, pero también dejó claro que "no hay que estar todos los días pendiente", mientras que tiene claro que tanto el azulgrana como Sergio Ramos "van de frente" y que zanjarán hablando cualquier tensión entre ambos por las declaraciones del de Camas sobre la actitud del catalán.

"Tenemos que hacer algo para remediar esta situación, tanto el protagonista como la gente de alrededor y también los medios, pero no hay que estar todo los días pendiente de lo mismo. Si Gerard viene es porque quiere, si no, no vendría como algunos en su carrera. Todos a una tenemos que hacer cosas bien, que la gente se ilusione y conseguir volver a hacerlo bien", señaló Casillas tras ser presentado como el protagonista de la nueva campaña de 'Arriaga Asociados'.

Además, "conociendo a Gerard y Sergio (Ramos), tiene claro que no habrá problemas por las declaraciones del andaluz tras el encuentro ante Macedonia. "Cuando mañana se vean hablarán y si les ha molestado algún comentario lo discutirán entre ellos", apuntó.

"A mí hasta se me ha olvidado, pero las cosas, si alguien está disgustado o no, mañana se discutirán. Los dos van de frente y ellos hablarán, ya tienen bastante experiencia y no habrá ningún problema", sentenció.