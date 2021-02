Iker Casillas compra el 'coche fantástico': "¿Quién no ha dicho la famosa frase?, “Kitt, te necesito!”

Por un momento, hemos podido volver a nuestra niñez. De la mano de Casillas, ha tenido coches, pero ninguno como el que se acaba de comprar, el que marcó la infancia de toda una generación. El exjugador del Real Madrid se ha comprado 'el coche fantástico'.

En sus redes sociales, Iker Casillas mostraba su nueva adquisición: "Aquellas series con las que crecimos . Llegaron los 80 y tanto El Equipo A y El coche fantástico eran series seguidas por miles y miles de españoles. Quién no ha dicho la famosa frase cogiendo muñeca en vilo y hablando al reloj: “Kitt, te necesito!”.

Era un adelantado a su tiempo Michael Knight , ya tenía este reloj tan moderno que te informa de los pasos que haces al día!".

No es tan caro, puede valer entre 15 y 20 mil euros

La misma llamada sintió Marcos Cabotá que cuenta que no es un coche tan caro: "Puedes comprarlo por 15.000 o 20.000 euros", afirma.

Marcos también desvela porque al igual que su réplica la de Casillas no tiene el mítico volante: "El interior es normal, sino no pasaría la ITV. Si tienes el volante de la serie no podrías conducirlo", explica.

Eso sí, le da un consejo a Casillas: "Mejor que no le de mucho, que gasta mucha gasolina, yo siempre llevo una garrafa de repuesto".

Iker Casillas, héroe del mundial español, es 'Iker Knigt' a bordo de su kitt: "Se fijarán más en el coche que en Casillas", advierte Marcos.

El del propio David Hasselhof, lo subastó firmado por él mismo por unos 250 mil euros, más asequible es una maqueta a escala de un coche que se ha utilizado hasta para videoclips.