Iker Casillas, sobre el bajón del Barcelona: "Te lo dicen hace tres semanas y no te lo crees"

El portero del Oporto y de la selección española, Iker Casillas, dejó claro que su deseo es que el Real Madrid sea el campeón tanto de la Liga BBVA, un título que parecía "impensable" y "perdido" antes del Clásico, y de la Liga de Campeones, donde ve a su exequipo favorito junto al Bayern de Múnich, aunque será "difícil" que alcance la final de Milán .

"Apasionante", aseveró Casillas tras ser preguntado por su opinión del cambio que ha dado la competición tras el bajón del FC Barcelona en un acto de 'H&S', marca de la que es embajador y donde ha protagonizado su nueva campaña junto a Manuel Neuer y Joe Hart. "Ojalá que la gane el Real Madrid después de todo el esfuerzo para llegar ahí y seguir peleando por una liga perdida. Son tres equipazos y esperemos que al final la suerte sea para el Real Madrid", añadió.

Para el mostoleño, lo que está sucediendo puede tener "cierto parecido" con lo de la temporada 2006-07, cuando el conjunto madridista también remontó en el tramo final para ganar el título en la última jornada. "Esperemos que sea igual. En aquella nos agarramos a la Liga como el comer porque no teníamos otra, y ahora si está la 'Champions' y son dos frentes, pero benditos frentes. Va a estar bonito, ha habido una remontada y se han creado expectativas para este tramo final", comentó.

Parecidos con la era Queiroz

Además, aseguró que no tiene "ni idea" de lo que le puede pasar al FC Barcelona. "No me puede meter en su vestuario, esto es fútbol y cuando la pelota no quiere entrar todo son críticas y cosas malas. Hace tres semanas lo dicen y no te lo crees, pero es lo bonito del fútbol. Me alegro de que el Real Madrid esté cerca porque antes del Clásico parecía impensable", apuntó.

En este sentido, vio ciertos parecidos con lo que les sucedió a ellos con Carlos Queiroz en la 2003-04. "De cinco partidos jugados, han perdido cuatro y es algo incómodo porque siempre quieres ganar y competir, y cuando te pasa esto te puede generar dudas, ansiedad también", indicó Casillas.

"Íbamos directos al título y en mes y medio o dos se torció todo. La pelota no entra y te meten goles con facilidad. Ahora, el Barça querrá ganar rápido para coger confianza, así que en estos dos partidos se puede ver más cómo va a evolucionar la Liga porque van a ser partidos interesantes y bonitos", agregó el portero del Oporto.

El Madrid, favorito para la Champions

En cuanto a la Champions, el capitán de la selección española "sí" ve como favorito al conjunto madridista. "Ha caído el actual campeón y el Real Madrid con el Bayern parecen un poco más fuertes, pero viendo la trayectoria de Atlético en los últimos años y al City, que parece que es el menos favorito pero ha hecho grandes partidos y eliminado a grandes equipos, creo que los cuatro pueden optar a Milán y a ganar", opinó.

Del mismo modo, fue cuestionado por si veía similitudes con el año de la 'Décima'. "Cada año y cada equipo es diferente y la competición también es diferente, por lo que es importante estar en semifinales. Hay grandes jugadores y buenos partidos, será difícil meterse en la final", remarcó. "Estarán los que se lo merezcan, pero mientras esté el Real Madrid, si está el Bayern o el Atlético lo disfrutaremos igualmente", subrayó de cara a una nueva final madrileña, como en 2014.

Por otro lado, el guardameta deseó también que Zinedine Zidane "triunfe". "Como jugador no hay que contar nada de él y como entrenador ha empezado con muy bien pie y ha tenido grandes resultados. Ojalá que dé mucha gloria al Real Madrid, de él y de los jugadores depende el poder estar arriba y conseguir títulos", declaró.

Casillas hasta 2018 como mínimo

"Cuando te vas de un club tan grande, cuesta un poco asimilar los cambios. El Oporto es un club más pequeño, pero de prestigio y te exigen desde el primer día. No hay que agobiarse e ir poco a poco. Quizá no está siendo la mejor temporada, pero estamos en la final de Copa y tenemos que intentar ganar ese título porque sería un éxito después de llevar años sin ganar, y también hay que asegurar la previa de la 'Champions", recalcó de su etapa en el equipo luso.

Además, confesó que su "idea" es la de cumplir su contrato. "El Oporto quiere prolongar, pero casi seguro que habrá Iker en Oporto hasta 2018", advirtió el madrileño que a la hora de referirse a su retirada toma como ejemplo a Rafa Nadal. "Disfruté bastante y me alegré por él. Dijo que mientras tenga ilusión va a seguir y eso me lo quedo para mí. Estoy a punto de cumplir 35 y no he conseguido el agua bendita de Indiana Jones, pero si tengo la ilusión y ganas de disfrutar de este deporte y de asumir los riesgos y criticas, seguiremos disfrutando", puntualizó.

A favor del choque Piqué-Arbeloa

Casillas fue preguntado también por la selección española y su pelea por la titularidad en la Eurocopa. "Sabéis que no soy de hablar de una Eurocopa cuando no estoy todavía en ella. Pueden pasar muchas cosas, buenas y malas, y si estoy en la lista tengo que pelear y confiar en mí mismo. Los 23 que vayamos tendremos la misma ilusión de jugar y hacer grande a la selección para ganar la tercera consecutiva y si Iker está, lo mismo, pero mientras tanto no soy el seleccionador", afirmó.

Finalmente, el exportero madridista ve bien "la rivalidad" entre clubes como el Real Madrid y el FC Barcelona, reflejada ahora en el cruce de declaraciones en las redes sociales entre Gerard Piqué y Alvaro Arbeloa. "La rivalidad es bonita y hay que tomársela con deportividad. Los dos defienden sus intereses y entiendo que las redes sociales dan mucho juego, pero estoy convencido de que si se sientan aquí los dos sería diferente", zanjó.