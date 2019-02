Iago Aspas y Jozabed explotan contra el arbitraje: "Luchamos contra el Getafe más otras tres personas que iban de rojo"

Iago Aspas, delantero gallego del Celta de Vigo, criticó con dureza la actuación arbitral hacía su equipo en el partido frente al Getafe y dijo que si lo que les pasó a ellos le pasa a otro equipo no se presentaría a jugar el siguiente encuentro. Aspas se quejó de la actuación arbitral en referencia a la expulsión de su compañero Maxi Gómez por protestar un penalti que supuso el empate del Getafe y un gol anulado al Celta que no subió al marcador.

"No quiero pasar por alto lo que nos ha pasado, porque si le pasa a otro equipo la semana que viene no se presentan a jugar. Lo de hoy no puede pasar en la mejor liga del mundo habiendo una cámara y que no vayan ni a revisar", dijo Aspas.

El delantero gallego también habló de la expulsión de su compañero Maxi Gómez, que recibió dos cartulinas amarillas seguidas en el minuto 38 de partido. "Estaba caliente. Normal después de lo que había sucedido. Una injusticia. A veces no podemos hacer nada. Teníamos controlado en la primera parte el partido y llegó el regalo del penalti", concluyó Aspas, al término del choque.

Jozabed Sánchez, centrocampista del Celta de Vigo, afirmó rotundamente que su equipo se sintió robado y dijo que en el Coliseum lucharon contra el Getafe "más otras tres personas que iban de rojo" en alusión a los árbitros. El Celta de Vigo perdió en Getafe (3-1) un partido que comenzó ganando y en el que su equipo encajó un gol de penalti, le anularon otro y perdió un jugador en el minuto 38 por expulsión de Maxi Gómez.

"Hacemos un buen partido y nos vamos con cara de tontos a Vigo. Hemos hecho un partido bueno, pero luchamos contra el Getafe más otras tres personas que iban de rojo. Es un fuera de juego muy al limite y la culpa la veo de las personas que están sentadas en una sala calentitos", criticó Jozabed, que fue preguntado por si se sentían robados, a lo que respondió rotundamente "sí".

Para el futbolista del Celta en el gol anulado a su equipo se equivoca el árbitro. "Ha sido claro, pero no es la primera vez que nos pasa". "Recuerdo otras jugadas de otros partidos y creo que funciona mal esta tecnología cuando hay fueras de juego al límite. Esa acción no se la pitan a Luis Suárez. Le permiten mucho, pero a nosotros no, aunque es una comparación que no viene al caso", finalizó.