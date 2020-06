Hoeness ataca a Bernat: "Decidimos venderle por su juego de mierda contra el Sevilla"

El presidente del Bayern Múnich, Uli Hoeness, ha arremetido duramente contra el lateral español Juan Bernat, que durante las últimas cuatro temporadas se desempeñó en las filas del conjunto bávaro, afirmando que hace un "juego de mierda" y que por su culpa casi quedan eliminados de la Liga de Campeones.

El directivo señaló que el club muniqués no se había equivocado al vender el jugador valenciano al Paris Saint-Germain porque su "juego de mierda" estuvo a punto de costarle al Bayern su eliminación de la 'Champions' en la pasada temporada. "Cuando jugamos en Sevilla, él (Bernat) fue el único responsable de que estuviésemos a punto de ser eliminados. Ese mismo día se decidió que lo venderíamos por su juego de mierda", señaló.

También atacó a Özil

"La suerte y la desgracia del Bayern no dependen de si Bernat juega en el Bayern", añadió, rechazando que la venta del jugador podría haber sido un error del club que ahora, con David Alaba y Rafinha lesionados, se habría hecho más evidente.

Bernat, de 25 años, llegó en 2014 a Múnich procedente del Valencia. A pesar de que tenía contrato con el Bayern hasta mediados de 2019, este verano abandonó el club bávaro para fichar por el PSG y después de no lograr imponerse en el once titular del campeón alemán. Esta no es la primera vez que el presidente del Bayern critica a jugadores de primer nivel. Meses atrás, Hoeness celebró con duras palabras la decisión del centrocampista alemán de origen turco Mesut Özil de dejar la selección germana de fútbol.

"Estoy contento de que haya terminado la pesadilla. Hace años que su juego es una basura. El último duelo que ganó fue antes del Mundial de 2014. Y ahora se esconde a él mismo y a su porquería de juego detrás de esta foto", señaló en ese entonces en referencia a la publicación de una imagen de Özil con el cuestionado presidente turco Recep Tayyip Erdogan en mayo que originó críticas en Alemania.