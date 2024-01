Hito histórico en el fútbol: cinco mujeres arbitrarán por primera vez en la Copa Asia Masculina

Una vez más, se ha dado un hecho insólito en el mundo del fútbol al conocerse que por primera vez en la historia cinco mujeres arbitrarán en la Copa de Asia Masculina 2024 que se celebrará en Qatar desde el 12 de enero hasta el 10 de febrero.

La lista de las cinco árbitras fue anunciada por la Confederación Asiática de Fútbol (AFC), un hecho que marca un nuevo hito en el fútbol asiático, debido a que por primera vez estas cinco mujeres serán las encargadas de dirigir un torneo de selecciones masculinas a nivel continental.

Dos de ellas ya estuvieron en Qatar 2022

De las cinco colegiadas, dos de ellas ya han arbitrado anteriormente en otro evento deportivo ligado al mundo del fútbol tras formar parte del cuadro arbitral que participó en el Mundial Qatar 2022. Se trata de la japonesa Yoshimi Yamashita y la australiana Katherine Margaret Jacewicz.

Pioneras en Asia

"Tengo que dar lo mejor de mí, tenemos que dar lo mejor de nosotras. Espero que esta oportunidad conecté con la próxima generación", reconocía la propia Yoshimi Yamashita.

"Siempre me he considerado una persona de fútbol dentro de este deporte. Empecé a jugar con los chicos porque no había muchos equipos femeninos, luego pasé a pitar fútbol masculino, así que nunca lo he visto como algo relacionado con el género. Es sólo un juego, son 90 minutos, once contra once, es muy similar. Hay algunos matices y ligeras diferencias, pero igualmente seguimos pitando faltas y marcan goles, para mí es lo mismo", cuenta la australiana sobre sus inicios.